Natale in zona rossa, ecco le regole per le feste

ROMA – Italia in zona rossa per le festività natalizie: il governo Conte ha scelto la linea del rigore, prevedendo misure restrittive per i giorni festivi e prefestivi. Il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e l’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, infatti, l’Italia sarà in zona rossa. Il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio, invece, le restrizioni saranno quelle da zona arancione.

SPOSTAMENTI

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato ogni spostamento tra regioni, compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione. Andare nelle seconde case in regione sara’ possibile sempre durante l’intero periodo delle feste.

ZONA ROSSA

Consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità.

Consentita dalle ore 5 alle ore 22 la visita ad amici o parenti al massimo a due persone. I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio.

Consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva, ma solo in forma individuale.

Chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti ad eccezione del servizio d’asporto (fino alle ore 22) e delle consegne a domicilio (senza restrizioni).

Aperti supermercati, negozi di alimentari e beni di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

ZONA ARANCIONE

Consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune e dai piccoli comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km senza poter andare nei Comuni capoluogo di provincia.

Chiusi bar e ristoranti ad eccezione del servizio d’asporto (fino alle ore 22) e delle consegne a domicilio (senza restrizioni).

Negozi aperti fino alle ore 21.