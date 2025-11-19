Coppa Davis, Cobolli: “Mi sono emozionato, la mia partita più bella”

BOLOGNA – Dominante sul campo, emozionato alla fine del tie con l’Austria. Flavio Cobolli racconta le sue sensazioni in campo dopo aver battutto Filip Misolic e aver assicurato all’Italia il passaggio alla semifinale di Coppa Davis che si giocherà venerdì contro il Belgio. “È stata una grande partita oggi. Mi sono sentito un po’ emozionato alla fine, perché, sai, è sempre un sogno giocare con la maglia dell’Italia”, spiega il 23enne romano in conferenza stnmpa, “Il fattore casa aiuta. L’ho detto, è stata la la partita più bella della mia vita, perché ho sempre sognato di giocare di davanti a questo pubblico, giocare in Italia. E’ veramente importante per noi avere anche l’aiuto del pubblico, oggi che deteniamo la Coppa Davis, ma la sentiamo anche nei tornei che facciamo durante l’anno. Sono tanti i tifosi adesso che verranno a sostenerci e questo ci aiuta tanto”, prosegue l’azzurro.

VOLANDRI: “DAL PUBBLICO UNA GRANDE MANO”

“Abbiamo giocato a Malaga negli ultimi anni e sembrava di stare in Italia, poi vieni qua e ti sembra di stare sulla luna perché è veramente tutta un’altra storia: 10.000-10.500 persone che ti spingono, che ti aiutano nei momenti di difficoltà. E’ bello anche che noi giochiamo un po’ con il pubblico perché ci può dare sempre una una grande mano”, riconosce il capitano dell’Italia, Filippo Volandri. “C’è un momento in cui senti di di aver bisogno di loro, loro rispondono sempre presente: questo credo sia molto importante per noi, da un’altra parte ci rende ancora più responsabili proprio perché siamo in Italia, ma tutta la vita preferiamo stare davanti a questo tipo meraviglioso”, assicura il capitano. Che ora pensa alla semifinale con il Belgio.

“Per noi è sempre una finale. Dobbiamo affrontare le partite come se ogni singolo giorno fosse una finale per noi. Come abbiamo visto ieri, (i belgi, ndr) hanno giocato una partita incredibile. Ci sono due giocatori che conoscevamo da tempo. Collignon è molto più bravo di quanto dica la classifica. Dobbiamo preoccuparci di loro, ovviamente. Rispetto per loro, ma da parte nostra ci sentiamo anche al sicuro”, prosegue. “Si alza il livello della competizione, siamo in una semifinale, si alza il livello dei giocatori, quindi le difficoltà saranno sicuramente maggiori, ma quello che è importante per noi è come gestiremo a prescindere dal vincere o perdere. L’importante quello che ho detto oggi è di quello che sono orgoglioso è proprio il fatto di come hanno approcciato la partita”, conclude Volandri.