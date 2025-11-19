VIDEO | Coppa Davis, Berrettini: “Musetti e Sinner sentono ‘l’insalatiera’ quanto me”

BOLOGNA – Jannik Sinner e Lorenzo Musetti non sentono la Coppa Davis meno di Matteo Berrettini. Ne è certo il tennista romano, che sui campi della competizione a squadre ha più volte trovato la motivazione per tornare a giocare ad alti livelli. “Credo che Jannik e Lorenzo abbiano un attaccamento alla maglia molto importante e lo hanno dimostrato negli anni precedenti. Ci hanno scritto, sono stati vicini a noi nella preparazione a questa partita, sono sicuro che lo faranno oggi a prescindere dal risultato. Non mi sento di dire di viverla in maniera diversa”, sostiene Berrettini, che nella conferenza stampa post-partita è tornato sulle sensazioni che scatena in lui la Coppa Davis.

“VIVERE QUESTE SENSAZIONI MI FA SENTIRE VIVO”. POI L’INCONTRO CON BELINELLI

“Ho capito nel corso della mia carriera che vivere questo tipo di sensazioni, emozioni e atmosfera, è ciò che mi fa sentire vivo quando pratico questo sport. E so che non ci sono punti Atp, so che la competizione, come dicono, ha perso un po’ di valore nel corso degli anni, ma personalmente provo le sensazioni migliori quando gioco. Non parlo del mio gioco, ma dell’impegno della squadra e dell’alchimia che si crea con i compagni”, spiega l’uomo-Davis dell’Italia, non a caso scelto dal capitano Filippo Volandri per rompere il ghiaccio con l’Austria. “E’ così importante e mi ha aiutato tantissimo, soprattutto negli ultimi due anni, quando ho avuto qualche difficoltà: a volte ho faticato a trovare le giuste motivazioni per tornare, e questa Coppa era una di queste. Quindi sono felice di aver perseverato e ora sono qui a godermi questo momento”, assicura Berrettini, che come voto per la sua prestazione di oggi si dà un ‘8’.

A salutare Berrettini, dopo la conferenza stampa anche, la stella dell’Nba e della Virtus, Marco Belinelli. Un faccia a faccia cordiale in cui i sue supersportivi si sono scambiati battute sull’altezza (“Non credevo fossi così alto”, scherza il cestista) dandosi appuntamento per fare due chiacchiere lontani dai riflettori.

“CAMBIARE LA FORMULA DELLA DAVIS PER FAR TORNARE I TOP”

“Si può trovare una maniera per far sì che i migliori del mondo siano sempre presenti”. Matteo Berrettini apre ad un possibile cambiamento del format della Coppa Davis per favorire la partecipazione dei big, che a fine anno e dopo una stagione spesso faticosa scelgono (come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti) di non rispondere all’appello delle nazionali. Una soluzione, dice il tennista romano nella conferenza stampa seguita alla sua vittoria con Jurij Rodionov nel match di apertura con l’Austria, potrebbe essere “giocare una volta ogni due anni: accorciare il calendario è una cosa necessaria”.

Poi, “capisco che ci sono degli interessi dietro, è già stato fatto un cambiamento grande dalla vecchia Davis, che io ho avuto la fortuna di giocare. Erano tre giorni veramente, veramente intensi. Probabilmente non si può tornare a tre su cinque, sarebbe un secondo me uno sforzo troppo grande”, ma qualcosa si potrebbe fare per invogliare i top player ad essere presenti.

“Io, per fortuna o sfortuna, per sfortuna direi, non sono Carlos e non sono Jannik, quindi ho una programmazione diversa, impegni diversi. Capisco che per loro sia una roba molto, molto intensa. Nonostante Carlos abbia programmato di giocare qui, il suo corpo gli ha detto ‘Carlito ti devi fermare un attimo’”, osserva l’azzurro. “Il mondo va sempre più veloce e noi giochiamo sempre più tornei, sempre più settimane, sempre più giorni e questo per la salute non è il massimo”, sottolinea.