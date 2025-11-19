mercoledì 19 Novembre 2025

VIDEO | Coppa Davis, Berrettini non sbaglia, 6-3/7-6 all’Austria e primo punto all’Italia

Salva anche 3 set point, vince ed esclama: "Non si può mollare mai"

di Vania VorcelliData pubblicazione: 19-11-2025 ore 18:35Ultimo aggiornamento: 19-11-2025 ore 18:43

BOLOGNA – Matteo Berrettini è come un grande felino. Uno di quei leoni della Savana si muovono indolenti nell’erba alta. Finché non inizia la caccia. Così il tennista romano al suo esordio nei quarti della Coppa Davis contro l’Austria a Bologna: soffre, ma non sbaglia, regala all’Italia il primo punto del tie e a sè stesso la dodicesima vittoria con la maglia azzurra (solo quattro sconfitte dal 2019, due in doppio). Dall’altra parte della rete Jurij Rodionov, numero 177 del mondo, liquidato con lo score 6-3, 7-6.

BOLOGNA, ITALY – NOVEMBER 19: Matteo Berrettini of Italy celebrates a point against Jurij Rodionov of Austria during the Davis Cup Quarter-Final match between Italy and Austria at BolognaFiere Exhibition Centre on November 19, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images for ITF)
BOLOGNA, ITALY – NOVEMBER 19: Matteo Berrettini of Italy celebrates after winning the first set against Jurij Rodionov of Austria during their Davis Cup Quarter-Final match between Italy and Austria at BolognaFiere Exhibition Centre on November 19, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images for ITF)

IL MATCH

Il primo set non decolla fino a quando Berrettini non arriva sul 4-3 dopo aver anche salvato una palla break. Poi lo spirito guerriero dell’azzurro si desta e, risalendo da 40 a 15, strappa il servizio all’austriaco e va a servire per il set. Ancora qualche brivido e ‘The hammer’ dà la zampata decisiva ai vantaggi. Il primo parziale è per l’Italia 6 a 3. Il secondo set subisce una lunga interruzione alle primissime battute per un problema tecnico alle luci. Sul 3-2 Berrettini subisce un break che porta Rodionov sul 4-2. La Super Tennis Arena comprende il momento difficile e si infiamma per il suo beniamino e lo spinge al recupero. Altro rischio sul 5-4: l’italiano si trova di nuovo sotto 0-40 con tre set point per l’avversario. Tutti, o quasi, cancellati con servizi vincenti. Si va al tie-break, ma Matteo non fallisce e vince

“MI SIETE MANCATI DA MORIRE”

. “Mi siete mancati da morire. Questo è il motivo per cui gioco a tennis, per queste emozioni, per giocare la Davis. Non si può mollare, bisogna lottare anche un break sotto, si gioca per tutti”, dice al termine della partita.

(photo e video credit: Fitp/Fb)

Leggi anche

Coppa Davis, Berrettini sta bene e gioca: in campo contro Rodionov

di Vania Vorcelli

VIDEO | Calcio, Curaçao fa festa: il Paese più piccolo va ai Mondiali

di Vincenzo Giardina

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»