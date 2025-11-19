VIDEO | Coppa Davis, Berrettini non sbaglia, 6-3/7-6 all’Austria e primo punto all’Italia

BOLOGNA – Matteo Berrettini è come un grande felino. Uno di quei leoni della Savana si muovono indolenti nell’erba alta. Finché non inizia la caccia. Così il tennista romano al suo esordio nei quarti della Coppa Davis contro l’Austria a Bologna: soffre, ma non sbaglia, regala all’Italia il primo punto del tie e a sè stesso la dodicesima vittoria con la maglia azzurra (solo quattro sconfitte dal 2019, due in doppio). Dall’altra parte della rete Jurij Rodionov, numero 177 del mondo, liquidato con lo score 6-3, 7-6.

BOLOGNA, ITALY – NOVEMBER 19: Matteo Berrettini of Italy celebrates a point against Jurij Rodionov of Austria during the Davis Cup Quarter-Final match between Italy and Austria at BolognaFiere Exhibition Centre on November 19, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images for ITF) BOLOGNA, ITALY – NOVEMBER 19: Matteo Berrettini of Italy celebrates after winning the first set against Jurij Rodionov of Austria during their Davis Cup Quarter-Final match between Italy and Austria at BolognaFiere Exhibition Centre on November 19, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images for ITF)

IL MATCH

Il primo set non decolla fino a quando Berrettini non arriva sul 4-3 dopo aver anche salvato una palla break. Poi lo spirito guerriero dell’azzurro si desta e, risalendo da 40 a 15, strappa il servizio all’austriaco e va a servire per il set. Ancora qualche brivido e ‘The hammer’ dà la zampata decisiva ai vantaggi. Il primo parziale è per l’Italia 6 a 3. Il secondo set subisce una lunga interruzione alle primissime battute per un problema tecnico alle luci. Sul 3-2 Berrettini subisce un break che porta Rodionov sul 4-2. La Super Tennis Arena comprende il momento difficile e si infiamma per il suo beniamino e lo spinge al recupero. Altro rischio sul 5-4: l’italiano si trova di nuovo sotto 0-40 con tre set point per l’avversario. Tutti, o quasi, cancellati con servizi vincenti. Si va al tie-break, ma Matteo non fallisce e vince

“MI SIETE MANCATI DA MORIRE”

. “Mi siete mancati da morire. Questo è il motivo per cui gioco a tennis, per queste emozioni, per giocare la Davis. Non si può mollare, bisogna lottare anche un break sotto, si gioca per tutti”, dice al termine della partita.

(photo e video credit: Fitp/Fb)