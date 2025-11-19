Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 19 novembre 2025

MELONI DA MATTARELLA: “NESSUNO SCONTRO, MA GAROFANI INOPPORTUNO”

“Nessuno scontro istituzionale” col Quirinale. Giorgia Meloni prova a ricucire lo strappo con Sergio Mattarella durante un incontro al Colle. Un faccia a faccia chiesto dalla premier al capo dello Stato, dopo le tensioni innescate ieri da Fratelli d’Italia per un presunto “piano del Quirinale contro Meloni” lanciato dal quotidiano la Verità di Maurizio Belpietro. Venti minuti di colloquio, in cui Meloni ha voluto “ribadire” a Mattarella la “sintonia tra palazzo Chigi e il Colle”, definendo allo stesso tempo “inopportune” le parole del consigliere Francesco Garofani riportate dalla Verità. “Era lui a dover chiarire”, continuano a ripetere da Fratelli d’Italia.

“SENZA CONSENSO È VIOLENZA SESSUALE”, PRIMO SÌ IN PARLAMENTO

Senza “consenso libero ed attuale” è violenza sessuale. É la novità introdotta dalla proposta di legge bipartisan approvata dalla Camera all’unanimità. Un primo sì del Parlamento frutto dell’approvazione di un emendamento delle relatrici Carolina Varchi di Fratelli d’Italia e Michela Di Biase del Pd e poi votata da tutti i partiti. La norma, che configura il reato, riscrive integralmente l’art. 609-bis del codice penale in linea con la Convenzione di Istanbul. Chi costringe ad atti sessuali un’altra persona senza il consenso libero e attuale sarà punito con il carcere da sei a dodici anni. Il testo passa in Senato per la seconda lettura.

EX ILVA È SCIOPERO, SINDACATI: “DA GOVERNO PIANO DI MORTE”

Iniziano gli scioperi decisi dai metalmeccanici ieri sera dopo la rottura al tavolo sul futuro della ex Ilva. Oggi hanno incrociato le braccia gli operai a Genova dove a rischiare il posto sono in mille. I leader di Fiom, Fim e Uilm, in conferenza stampa, parlano del piano del governo come di un progetto di “morte” per l’intero groppo siderurgico. “Ieri sera ci è stato detto chiaramente – spiega il leader della Uilm Rocco Palombella – che dal 1 marzo 2026 chiude tutto”. Dalle sigle quindi un appello alla premier Giorgia Meloni a prendere in mano il dossier che coinvolge 8 mila dipendenti, di cui ora in cassa integrazione 4.500.

AMMINISTRATORI AVS IN PIAZZA: “BASTA TAGLI A ENTI LOCALI”

“Basta tagli agli enti locali e ai servizi per i cittadini”. Con questo slogan Avs ha portato in piazza a Roma un centinaio tra sindaci, assessori e consiglieri comunali. “La legge di bilancio del governo Meloni non va”, ha affermato il leader Nicola Fratoianni, che è tornato a riproporre la tassazione delle grandi ricchezze perché “in questo Paese occorrono politiche di redistribuzione, nel segno della giustizia sociale”. Per Angelo Bonelli “la manovra non affronta le priorità dell’Italia, prevede tagli ai servizi sociali, non investe nella scuola e nella sanità pubblica”.