Sulcis, la vertenza Eurallumina bussa al tavolo di Giorgetti

CAGLIARI – Non solo la vertenza entrate al centro dell’incontro domani a Roma tra la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Al tavolo ministeriale sbarca anche la vertenza Eurallumina, come annuncia oggi la stessa governatrice, e dopo le sollecitazioni in questo senso dei sindacati confederali e delle rsa: “I lavoratori dell’Eurallumina hanno trascorso la seconda notte sul silo tra freddo e pioggia- ricordano Cgil, Cisl e Uil- in una condizione che sta mettendo a dura prova la loro condizione. Ieri, purtroppo, non è giunta alcuna comunicazione in merito alla riunione del Csf proprio relativa alla vertenza”. Un silenzio, avvertono, “che non fa altro che far salire la tensione e la preoccupazione tra i lavoratori. Apprendiamo che domani ci sarà un incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e la presidente della Regione sul tema entrate: chiediamo a Todde di farsi promotrice delle rivendicazioni messe in atto dalle lavoratrici e lavoratori“.

La mobilitazione, fanno sapere i sindacati, “resta alta e si andrà avanti a oltranza. Per questo motivo chiediamo a tutti i rappresentanti istituzionali un’assunzione di responsabilità. Questa volta non si chiede assistenza ma il rispetto di una norma e la possibilità di rilanciare un sito produttivo di grande valore in cui operano professionalità di alto livello”. Immediata la risposta di Todde: “Ho ricevuto il casco di Eurallumina nel 2020 da un operaio speciale che non ho mai dimenticato: Antonello Pirotto- scrive-. In quegli anni era il volto più riconoscibile delle rivendicazioni dei lavoratori”. All’epoca, ricorda, “ero sottosegretaria al Mise con delega alle crisi industriali. Dal 2020 ad oggi, in vesti diverse, ho sempre lavorato perché una storia complessa come quella di Eurallumina avesse finalmente una prospettiva concreta di soluzione”. Nella situazione attuale, prosegue, “la Regione ha fatto la sua parte e siamo in attesa degli interventi necessari da parte del governo. Domani, a margine dell’incontro sulla vertenza entrate ne parlerò con il ministro Giorgetti, considerato che un passaggio dirimente deve essere fatto nel suo ministero”.