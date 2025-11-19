mercoledì 19 Novembre 2025

Coppa Davis, Berrettini sta bene e gioca: in campo contro Rodionov

È la prima volta che i due tennisti si affrontano

di Vania VorcelliData pubblicazione: 19-11-2025 ore 17:16Ultimo aggiornamento: 19-11-2025 ore 17:50

BOLOGNA – Che le sue condizioni fisiche fossero buone lo si era capito non appena aveva cominciato a scambiare con Flavio Cobolli nell’allenamento che si è svolto in tarda mattinata sul campo centrale. Matteo Berrettini oggi a partire dalle 16 sfiderà Jurij Rodionov per il match d’apertura del quarto di finale che vedrà opposte Italia e Austria in Coppa Davis. È la prima volta che i due tennisti si affrontano, mentre Flavio Cobolli, schierato da capitan Filippo Volandri per la seconda partita del tie, ha battuto Filip Misolic nell’unico scontro diretto con il numero uno austriaco. Il doppio Vavassori-Bolelli sfiderà il duo Erler-Miedler nell’eventuale match decisivo. Questa mattina le condizioni di Berrettini avevano destato qualche preoccupazione per un fastidio accusato ieri sera alla schiena.

