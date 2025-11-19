mercoledì 19 Novembre 2025

“Ho ucciso mia sorella”: segnalazione al 112, un uomo fermato per accertamenti

È successo a San Paolo Bel Sito, nel Napoletano. Sul posto gli operatori del 118 e i Carabinieri di Nola

di Carmen CredendinoData pubblicazione: 19-11-2025 ore 16:50Ultimo aggiornamento: 19-11-2025 ore 17:25

in aggiornamento

NAPOLI – Un uomo ha chiamato il 112 dicendo di aver accoltellato sua sorella uccidendola. Il femminicidio è avvenuto a San Paolo Bel Sito (Napoli). Sul posto, in via San Paolo Bel Sito 150 – Palazzo Cassese, i carabinieri della compagnia di Nola ed il 118.
L’uomo è sotto il controllo dei militari dell’Arma intervenuti. Accertamenti in corso.

La vittima è Noemi Riccardi, 23 anni (nata nel nata nel 2002). Il fratello, classe 2000, si chiama Vincenzo Riccardi. Sul posto il pm di turno della procura di Nola.

