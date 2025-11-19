Fenice, negata la lettura del comunicato dei lavoratori prima dell’inaugurazione della Stagione

VENEZIA – La direzione della Fondazione della Fenice “ha negato alla rappresentanza dei lavoratori la possibilità di leggere un breve comunicato prima dell’inaugurazione della Stagione 2025-2026” domani, 20 novembre. “Per affermare comunque il diritto all’espressione e protestare contro questa ulteriore chiusura, lavoratrici e lavoratori del Teatro La Fenice danno appuntamento a pubblico, organi di stampa e cittadinanza alle 18.20 in Campo San Fantin, dove sarà data lettura del comunicato che era stato preparato per l’inizio della recita”, mandano quindi a dire i delegati della Fenice e le segreterie di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal. “Continueremo a difendere il lavoro, la trasparenza e il ruolo centrale di chi ogni giorno fa vivere questo Teatro”, aggiungono.

Delegati e sindacalisti ci vanno poi giù duri con quanto accaduto: “Si tratta dell’ennesimo segnale di una gestione sempre più chiusa, autoritaria e impermeabile al dialogo. In un momento già gravissimo per la vita interna del Teatro -segnato da decisioni calate dall’alto, processi non trasparenti e totale assenza di confronto- riteniamo inaccettabile che ai lavoratori venga impedito persino di rivolgere poche parole, rispettose e necessarie, al proprio pubblico”. La Fenice “appartiene alla città, non a chi la governa pro tempore” e il “pubblico ha diritto di sapere cosa sta accadendo all’interno della Fondazione e quali rischi corre il futuro artistico e professionale del Teatro”. Tra l’altro, si ricorda, “pur di non arrecare alcun danno alle spettatrici, agli spettatori e alla Fondazione stessa, le lavoratrici e i lavoratori hanno responsabilmente scelto di non proclamare lo sciopero. Una decisione che testimonia il forte senso di responsabilità di chi, ogni giorno, garantisce con professionalità la vita artistica del Teatro”.

LEGGI ANCHE: Concerto in piazza contro Beatrice Venezi: “Richiedere eccellenza è un dovere, non un reato”

LEGGI ANCHE: Venezi alla Fenice, le Fondazioni non ci stanno: “Avete scelto una donna come marketing?

LEGGI ANCHE: Sciopero alla Fenice contro la nomina di Beatrice Venezi

LEGGI ANCHE: Venezi alla Fenice? Cgil: “Vogliono fare di Venezia una Disneyland”. Il Pd: “Abbonati in fuga, revocare nomina”

LEGGI ANCHE: Beatrice Venezi dopo le polemiche per la sua nomina al Teatro La Fenice: “Critiche ingiustificate”