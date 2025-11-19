A Gaza bombe, fame e tende allagate, 14 palestinesi uccisi anche nel sud del Libano

ROMA – “Strade allagate, tende distrutte, rifugi di fortuna invasi dall’acqua. Le intense piogge e le forti raffiche di vento che si sono abbattute su Gaza nelle ultime ore si abbattono su una popolazione già allo stremo. Migliaia di famiglie non hanno più un riparo, proprio mentre l’inverno si avvicina”. A dare l’allarme sulla situazione nella Striscia di Gaza in una nota è Emergency, in cui sostiene la necessità di “sbloccare immediatamente tutti gli aiuti necessari perché le persone possano affrontare i mesi più rigidi”.

L’ong, presente con programmi medico-sanitari, cita i dati dell’Agenzia Onu per i Rifugiati: “Secondo l’Unhcr, almeno 259mila famiglie palestinesi – quasi 1 milione e mezzo di persone – necessitano di assistenza immediata per un rifugio d’emergenza. Ma i materiali restano bloccati ai valichi di ingresso: Unhcr riferisce la presenza nei camion di ‘milioni di articoli per i rifugi – tende, kit per la sigillatura e l’intelaiatura, biancheria da letto, set da cucina e coperte – per un totale di 4milla pallet’, è tutto fermo ai confini”.

Oltre al blocco agli aiuti umanitari, Israele continua le operazioni militari violando sia il cessate il fuoco stretto con Hamas, che quello con in Libano. Stamani, una donna col figlioletto sono stati gravemente feriti in un raid a sud di Gaza, nel governatorato di Khan Younis, come riporta l’agenzia Wafa. Inoltre l’aviazione israeliana ha bombardato un’area a est di Gaza City, oltre la linea gialla che divide la Striscia da nord a sud e che dovrebbe delimitare l’area sicura per i civili da quella in cui si sono ritirate le forze israeliane. Il Palestine Chronicle riferisce di attacchi a est di Gaza City sin da ieri, quando è stata colpita anche l’area di Jabaliya. Ancora ieri, l’aviazione israeliana ha bombardato un campo profughi di Ein El Hilweh nella città di Sidone, in Libano: in queste ore è salito a quattordici il bilancio dei morti.

Attacchi e aggressioni proseguono anche nella Cisgiordania occupata da parte di coloni israeliani violenti che stamani – come confermano fonti concordanti – hanno vandalizzato un negozio nel villaggio palestinese di Deir Sharaf, a ovest di Nablus, distruggendo la merce all’interno e danneggiando anche porta e vetrina esterne.

Secondo la Commissione per la resistenza al muro e agli insediamenti – legata all’Autorità di Ramallah – solo a ottobre 2025 i coloni sono stati responsabili di 766 attacchi, in particolare nei governatorati di Ramallah, al-Bireh, Nablus ed Hebron. L’Ufficio governativo per le comunicazioni di Gaza invece stima che dal cessate il fuoco del 10 ottobre, Tel Aviv abbia condotto 393 attacchi in cui sono rimaste uccise 279 persone. Oltre 650 i feriti.

Vittime si contano anche sul lato israeliano: in Cisgiordania, nell’area di Gush Etzionun, un israeliano di 71 anni è morto dopo che due aggressori palestinesi lo hanno colpito con un coltello, con cui hanno ferito anche altre tre persone. Soldati dell’esercito sono immediatamente intervenuti e li hanno uccisi. Sono seguiti arresti tra attivisti israeliani solidali con i palestinesi, nel villaggio di Burin, mentre aiutavano i contadini a raccogliere le olive, difendendoli dalle aggressioni dei coloni che in questi giorni si sono moltiplicate nelle zone degli uliveti.

Le tensioni sono state alimentate anche dall’approvazione di ieri al Consiglio di sicurezza dell’Onu di un “piano per Gaza” che stabilisce la creazione di un governo provvisorio senza Hamas e l’istituzione di una forza internazionale di stabilizzazione. Nella notte italiana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha anche ricevuto il presidente dell’Arabia Saudita Mohammed Bin Salman, che si è detto “disponibile” a tornare a valutare l’adesione agli Accordi di Abramo – che normalizzerebbero le relazioni tra Israele e Arabia Saudita – a patto che prima si “apra una strada chiara verso la soluzione dei due Stati”. Ossia, la creazione di uno Stato di Palestina.