Il Papa riceve Gines Padilla: impegno di solidarietà nel ‘suo’ Perù

ROMA – Il Perù come Paese in comune. Con la voglia di aiutare e sostenere le persone in difficoltà. Papa Leone XIV, che ha trascorso lì oltre 20 anni di missione pastorale ricoprendo diversi incarichi, ha ricevuto in udienza Gines Padilla, presidente di Puertas Padilla, imprenditore spagnolo impegnato con la sua azienda in progetti di solidarietà internazionale e di sviluppo sociale proprio in Perù. Un incontro di valore umano e spirituale, in cui Gines Padilla ha reso omaggio al Santo Padre donandogli un libro fotografico che illustra le attività portate avanti nella nazione sudamericana, una azione che va ben oltre il suo ruolo di leader nel settore delle porte tagliafuoco e di sicurezza: Puertas Padilla è infatti attivamente coinvolta in progetti di responsabilità sociale a sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione, con una particolare attenzione ai bambini. Tra le iniziative promosse dall’impresa spagnola figura il sostegno all’ospedale pediatrico Vida Wasi, con donazioni che hanno reso possibile il completamento del centro chirurgico.

GINES PADILLA: L’IMPEGNO IN PERÙ NASCE DAL DESIDERIO DI RESTITUIRE UNA PARTE DI CIÒ CHE ABBIAMO RICEVUTO

Puertas Padilla promuove inoltre il diritto all’istruzione, offrendo ai giovani che vivono in case famiglia l’accesso a opportunità formative e materiali didattici. Particolare attenzione è dedicata anche alle comunità andine della regione di Cusco, dove l’azienda sostiene progetti di sviluppo sociale finalizzati a garantire condizioni di vita più dignitose e l’accesso ai servizi essenziali. “L’incontro con Papa Leone è stato un momento di profonda emozione– ha dichiarato Gines Padilla- Il nostro impegno in Perù nasce dal desiderio di restituire una parte di ciò che abbiamo ricevuto, mettendo le persone e la dignità umana al centro delle nostre azioni. Crediamo che ogni gesto di solidarietà possa contribuire a costruire un futuro migliore, fondato sull’educazione, sul lavoro e sulla speranza”.