Alla Casa Bianca cena di gala per bin Salman. C’erano anche Elon Musk e Cristiano Ronaldo

Una serata in onore del principe saudita in visita negli Usa. E sui social è diventato virale un selfie tra il calciatore, l'imprenditore, il presidente Fifa Infantino e molti altri

ROMA – Alla fine è tornato. C’era anche Elon Musk alla cena di gala organizzata alla Casa Bianca da Donald e Melania Trump in onore della visita del principe saudita Mohammed bin Salman.

Un tempo vecchi amici, l’imprenditore e il presidente Usa erano lontani ormai da giugno, dall’esplosione di una faida a cui erano seguite le dimissioni dal ruolo di leader dell’ufficio Doge (Dipartimento per l’Efficienza del Governo). Le diversità di vedute su alcuni argomenti finanziari erano state messe da parte durante una cerimonia commemorativa di Charlie Kirk, l’attivista ucciso lo scorso settembre. La cena sembra porre fine ai contrasti, almeno per il momento.

Tra i presenti anche Cristiano Ronaldo, JD Vance, e il Ceo di Apple Tim Cook e il presidente della Fifa Gianni Infantino. Sono solo alcuni dei nomi presenti alla serata. Sui social è diventato virale un selfie fatto da Cristiano Ronaldo insieme alla futura moglie Georgina Rodriguez, Infantino, Elon Musk e altri ospiti.

L’ARABIA SAUDITA PRINCIPALE ALLEATO NON-NATO DEGLI STATI UNITI

“Mio figlio è un grande fan di Ronaldo- ha detto Trump durante la serata- Barron ha avuto modo di incontrarlo. Credo che ora rispetti un po’ di più suo padre, perché gliel’ho presentato”. Trump ha, poi, annunciato che l’Arabia Saudita è stata designata come principale alleato Non-Nato degli Stati Uniti. “Te lo dico solo ora per la prima volta, perché volevo mantenere un piccolo segreto per stasera”, ha detto rivolgendosi a bin Salman. Continuando nel suo discorso, Trump ha aggiunto: “Investiranno la cifra incredibile di 600 miliardi di dollari… oggi gli ho chiesto: ‘C’è un modo per aumentare questa cifra?’. Lui ha risposto: ‘Aumenterò la cifra a 1 trilione di dollari!’. Quindi sta investendo 1 trilione di dollari negli Stati Uniti!”.

