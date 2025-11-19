Tg Esteri, l’edizione di mercoledì 19 novembre

di Vincenzo Giardina e Alessandra Fabbretti

ECUADOR. REFERENDUM, ‘NO’ A RITORNO BASI MILITARI STRANIERE

“No” dell’Ecuador alla riapertura di basi militari straniere sul proprio territorio, a partire da quelle degli Stati Uniti: questa l’indicazione giunta da uno dei referendum di domenica, che hanno segnato una sconfitta per il presidente Daniel Noboa. Il capo dello Stato è ritenuto un alleato dell’amministrazione americana di Donald Trump. Il “no” impedisce in particolare ai militari statunitensi di tornare in una base aerea a Manta, sulla costa del Pacifico, che in passato era stata un centro delle operazioni antidroga di Washington.

FILIPPINE. A MIGLIAIA IN PIAZZA A MANILA: ‘BASTA CORRUZIONE’

“Migliaia di cittadini si stanno disperando perché lo Stato ha rubato i loro soldi, versati tramite le tasse che pagano con tanti sacrifici. Vogliamo giustizia e che il mondo ci ascolti”: è l’appello raccolto dall’agenzia Dire di uno dei manifestanti che nelle Filippine hanno partecipato a tre giorni di mobilitazioni. Un’indagine ha infatti svelato come centinaia di infrastrutture anti-inondazione, frutto di appalti pubblici, siano inefficaci o addirittura inesistenti. Uno scandalo reso più amaro dal passaggio di due tifoni nel giro di una settimana, che hanno causato decine di morti, più di un milione di sfollati e miliardi di dollari di danni. La magistratura ha formalizzato le prime accuse contro un ex deputato, insieme a funzionari pubblici e un’impresa di costruzioni.

SUDAN. L’ATTIVISTA IN ITALIA: L’UE FERMI IL TRAFFICO DI ARMI

“La situazione umanitaria nel Darfur è disastrosa, le Forze di supporto rapido impediscono alle organizzazioni di portare aiuti. Le comunicazioni sono difficili, complesso ricevere dettagli perché quasi tutto il Darfur è sotto assedio. Dal poco che ci arriva sappiamo di sequestri, cadaveri nelle strade, altri civili innocenti rimasti bloccati ad El Fasher. Hanno rapito anche giornalisti”. Lo denuncia Adam Nor, a margine di un sit-in dei sudanesi a Roma che hanno chiesto all’Italia e all’Unione Europea di interrompere il commercio di armi con il Sudan e poi con gli Emirati, accusati di sostenere i paramilitari. L’Onu ha annunciato un’inchiesta per sospetto genocidio, mentre a Port Sudan è arrivato l’inviato speciale dell’Unione africana per la prevenzione del genocidio.

MO. NIDAA BADWAN: MIO PADRE STA MALE PER IL GAS DELLE BOMBE

“Sono arrivata in Italia per una mostra di 10 giorni, da allora non sono più potuta tornare: non riabbraccio i miei da 10 anni”. Lo racconta di Nidaa Badwan, artista nota per dei progetti fotografici in cui esplora vita, dolore e resistenza dei palestinesi. Il conflitto deflagrato a ottobre 2023 “non è stato il primo in questi 10 anni. Per fortuna la mia famiglia è salva ma ho perso tantissimi amici e nell’ultimo mese è nata una nipote, che è morta dopo una settimana. Sappiamo com’è la situazione negli ospedali. Posti vuoti, senza medicine. Entra cibo ma non basta. Per i gas delle bombe, mio padre ha sviluppato problemi al cuore”. Badwan sta cercando di portare lui e il fratello – ferito negli attacchi del 2018 – in Italia. Nonostante le difficoltà, conclude, “l’arte è stata la mia voce”.