Gerry Scotti si prende la prima serata di Canale 5 con ‘La Ruota dei Campioni’

La puntata speciale del fortunato game show 'La Ruota della Fortuna' è per domani, giovedì 20 novembre

ROMA – Appuntamento speciale con la ‘La Ruota della Fortuna’. Domani sera, 20 novembre, il game show di Canale 5 approda in prima serata con ‘La Ruota dei Campioni’. L’appuntamento speciale del programma che ogni sera è seguito da milioni di spettatori, sarà un torneo che vedrà sfidarsi i nove campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione.

La puntata sarà articolata in tre incontri tematici – da quattro round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a ‘La Ruota delle Meraviglie’, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. Al fianco di Gerry Scotti, immancabile la presenza di Samira Lui.

