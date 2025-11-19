Basket, Virtus-Maccabi confermata per venerdì al PalaDozza

BOLOGNA – “Come sappiamo, è possibile eventualmente disputare la partita in altri palazzetti in giro per l’Italia o nella città di Bologna in condizioni logistiche molto più agevoli, però oggi mi è stato ribadito, da parte del prefetto e del ministero dell’Interno, che invece secondo loro ci sono le condizioni di ordine pubblico e di rispetto dell’incolumità dei cittadini per poterla svolgere”. Il match di Eurolega tra Virtus Bologna e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, fa dunque sapere il sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, si disputerà venerdì al PalaDozza, nonostante la contrarietà del Comune per il rischio di disordini legati alla manifestazione di protesta già annunciata. Parlando con i cronisti all’uscita dalla Prefettura, Lepore spiega di “aver rappresentato al prefetto e al questore la mia contrarietà e la contrarietà del Comune allo svolgimento della partita al PalaDozza, perché ritengo che non ci siano le condizioni per la gestione dell’ordine pubblico e per l’impatto sulla città di una manifestazione così importante”.

Il Viminale, fa poi sapere Lepore, “metterà a disposizione del prefetto e del questore un contingente molto importante di uomini: verrà chiusa tutta la zona attorno al palazzo, verranno fatte delle ordinanze per limitare l’accesso ai veicoli, chiudere in modo anticipato le scuole, e ovviamente questo limiterà molto la libertà dei cittadini bolognesi nella giornata di venerdì”. Da parte sua, il sindaco spiega che “io non posso che prendere atto di questa decisione, anche perché, nel momento in cui prefetto e questore garantiscono l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, il sindaco non può assumere un’ordinanza che dice il contrario. Quello che dico al ministro Matteo Piantedosi- conclude- è che si sta assumendo la responsabilità di far svolgere nel miglior modo possibile questa partita, e a questo punto spetterà al Viminale fare in modo che non succeda nulla”, fermo restando che “è chiaro che se ci dovessero essere manifestazioni violente sarà responsabilità delle persone che portano avanti questi gesti”.

LEPORE: VIMINALE RESPONSABILE GESTIONE MUSCOLARE ORDINE PUBBLICO

“Sono avvenuti incidenti in altre città e in tutta Europa, non si può fare finta che quella delle manifestazioni a sostegno della Palestina o contro lo Stato di Israele sia una questione solo bolognese. È una questione molto seria e molto grave a livello internazionale, che bisogna saper gestire e va gestita con la testa, non con i muscoli: il ministero dell’Interno ha deciso di gestirla con i muscoli e se ne assumerà la responsabilità”. A dirlo è il sindaco di Bologna Matteo Lepore, parlando con i cronisti al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in cui è stato deciso che la partita di basket di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv si giocherà venerdì sera al PalaDozza, nonostante il rischio di disordini legato all’annunciata manifestazione di protesta. “È molto brutto- afferma il primo cittadino- che un momento di sport entri dentro una possibile situazione grave per la città e per l’incolumità dei cittadini. Dobbiamo lavorare tutti per stemperare la tensione e fare in modo che questi incidenti non si verifichino, e ovviamente mi auguro che tutto venga affrontato nel miglior modo possibile, con meno danni possibili per la città”. Da parte sua, il sindaco spiega di “aver fatto presente che non siamo in grado e non riteniamo giusto che i costi per la gestione dell’ordine pubblico siano a carico dell’amministrazione comunale” e di aver quindi “chiesto che se ne faccia carico il ministero o la Virtus, anche perché noi, qualora ci fossero dei danni, come sempre dovremo farci carico della pulizia della città e della pulizia delle scritte, e se ci saranno danni a cose o oggetti, sempre il Comune verrà additato come responsabile dai cittadini. Almeno in questo caso abbiamo ottenuto che ci sia una condivisione delle responsabilità, e mi auguro che si possa fare fino in fondo”. A chi gli chiede se sia ancora possibile uno spostamento della partita, Lepore risponde: “Non credo che da qui a venerdì ci sia margine per un ripensamento”, aggiungendo però che “c’era spazio per una diversa conclusione di questa storia”. Nel Comitato per l’ordine pubblico della settimana scorsa, prima dell’assemblea dell’Anci, spiega infatti il sindaco, “a verbale era stato messo che tutto il Comitato, alla presenza del prefetto, del questore e della Virtus, aveva dei dubbi sullo svolgimento della partita al PalaDozza, tanto è vero che lo scorso Comitato aveva chiesto alla Virtus di individuare un’alternativa”.

La Virtus “aveva individuato delle alternative di campo a Trento e a Milano e anche delle date alternative, con forti perplessità dell’Eurolega”. A quel punto, prosegue, “occorreva fare un lavoro con l’Eurolega per individuare una data o un campo diversi: era possibile giocare a Milano giovedì, era possibile giocare a Trento venerdì, era possibile trovare un’altra data all’Unipol Arena o in Fiera da qui a fine anno o all’inizio dell’anno prossimo, però l’intervento a mezzo stampa del ministro Matteo Piantedosi, che ha un po’ sovvertito l’orientamento dello scorso Comitato per l’ordine pubblico, di fatto ha fermato il lavoro della Virtus per individuare un’alternativa”. Il risultato, rincara la dose Lepore, è che “siamo arrivati ad oggi con questa decisione finale, dove è evidente che il Viminale ha scelto di portare a Bologna centinaia di poliziotti da ogni parte d’Italia per garantire l’ordine pubblico di questa partita, e a questo punto speriamo che non diventi una giornata dove la città viene messa a soqquadro”. Detto che “sarà ovviamente responsabilità dei manifestanti se ci saranno danni, e mi appello a loro perché facciano una manifestazione pacifica, perché diversamente sarebbe grave anche per la stessa causa della pace e della Palestina, ribadisco però che certe cose vanno gestite con la testa e non con i muscoli, e da questo punto di vista il ministro poteva avere un maggiore rispetto per la città di Bologna: così non è stato e ovviamente adesso lavoreremo tutti perché ci siano meno problemi possibili”.

VIRTUS-MACCABI, LEPORE: PROBABILMENTE CI SARÀ ‘ZONA ROSSA’

“Le ordinanze saranno in parte del Comune e in parte del questore: noi ci occuperemo di tutto ciò che riguarda mobilità, scuole, attività commerciali e cantieri del tram, che ovviamente saranno liberati da tutto ciò che potrebbe essere utilizzato in modo pericoloso, e probabilmente ci sarà una sorta di zona rossa che avrà due livelli di filtro”. Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore sintetizza i provvedimenti che dovrebbero essere presi in vista della partita di basket di Eurolega. Entrando maggiormente nel dettaglio, il primo cittadino spiega che le scuole interessate saranno “sicuramente quella accanto al PalaDozza, e vedremo quali altre sulla base del perimetro che il questore ci darà nelle prossime ore”. Inoltre, aggiunge, “il questore sta concordando il percorso con i manifestanti”.