mercoledì 19 Novembre 2025

Bimbo di 9 anni trovato morto in casa, il corpo della mamma ritrovato in mare

È successo a Calimera, in provincia di Lecce. La donna è Najoua Minniti, 35enne di origini calabresi. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio-suicidio

Data pubblicazione: 19-11-2025 ore 9:24Ultimo aggiornamento: 19-11-2025 ore 9:27

Foto da Facebook

ROMA – Tragico ritrovamento a Calimera, in provincia di Lecce, dove una mamma e suo figlio di 9 anni sono stati ritrovati morti in circostanze tutte da chiarire. Come spiega il Quotidiano di Puglia, nel pomeriggio di ieri un sub si è imbattuto in un cadavere durante un’immersione in mare a Torre dell’Orso. Il corpo è stato identificato in breve tempo grazie ai piercing e ai tatuaggi della donna: Najoua Minniti, 35enne originaria della provincia di Reggio Calabria. Poco dopo è scattato l’allarme per il bimbo, Elia Perrone. La sua scomparsa era stata denunciata dal padre che non riusciva a mettersi in contatto né con lui né con la ex. Il piccolo non si era nemmeno presentato a scuola la mattina.

Così è scattata l’operazione dei Carabinieri nell’appartamento dove abitavano madre e figlio e hanno trovato il bambino sul letto. Sul suo corpicino ci sarebbero ferite d’arma da taglio e segni di strangolamento. Tante le ipotesi, poche ancora le certezze.

L’IPOTESI OMICIDIO-SUICIDIO

Le indagini sono coordinate dalla pm Erika Masetti. Non si esclude l’omicidio-suicidio, ovvero che sia stata lei stessa ad uccidere il figlio, per poi togliersi la vita. Serviranno ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica o l’eventuale coinvolgimento di terze persone. La donna lavorava come lavoratrice stagionale nei villaggi turistici e, negli ultimi mesi, avrebbe attraversato delle difficoltà economiche.

IL SINDACO DI CALIMERA, GIANLUCA TOMMASI: “UN DOLORE IMMENSO E DIFFICILE DA COMPRENDERE. EVITIAMO SUPPOSIZIONI O RICOSTRUZIONI NON VERIFICATE”

“Care concittadine e cari concittadini, le ultime ore hanno profondamente sconvolto la nostra comunità. La tragedia che ci ha colpiti — il ritrovamento in mare del corpo di una nostra concittadina e, poco dopo, quello del figlio nella loro abitazione — rappresenta un dolore immenso e difficile da comprendere“, scrive in una nota il sindaco di Calimera Gianluca Tommasi.

“In questo momento così duro, desidero esprimere, a nome mio e dell’intera Amministrazione, la più sincera vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che conoscevano e volevano bene a queste due vite spezzate“, prosegue il primo cittadino.

Un pensiero particolare va ai bambini e ai ragazzi del nostro paese, che più di tutti rischiano di essere colpiti dalla paura e dalla confusione– sottolinea Tommasi-. La scuola è già attiva per offrire ascolto, sostegno e un ambiente sereno in cui elaborare quanto accaduto con delicatezza e professionalità. Come comunità abbiamo il dovere di proteggerli, accompagnandoli con attenzione e con il giusto linguaggio, senza esporli a informazioni o commenti che possano generare ulteriore ansia“.

Poi l’appello: “Le forze dell’ordine stanno lavorando con rigore e dedizione per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Vi chiedo di lasciare spazio al loro lavoro, evitando la diffusione di voci, supposizioni o ricostruzioni non verificate, che rischiano solo di aumentare lo smarrimento e il dolore”.

“Oggi più che mai dobbiamo restare uniti. Raccogliamoci nel silenzio, nella vicinanza reciproca e nel rispetto. La nostra comunità ha sempre saputo reagire con dignità nei momenti più difficili, e anche questa volta sapremo farlo, insieme”, conclude il sindaco.

Leggi anche

Il biglietto che il piccolo Giovanni ha scritto al padre prima di essere ucciso dalla mamma

di Redazione

Si lancia dall’auto per sfuggire alle coltellate dell’ex: è in prognosi riservata

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»