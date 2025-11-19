mercoledì 19 Novembre 2025

Voucher di 1.500 euro per chi sceglie le scuole private: la proposta del centrodestra

Un 'bonus scuola' per le famiglie con un Isee sotto i 30 mila euro che scelgano le scuole paritarie di primo e secondo grado

di Marcella PirettiData pubblicazione: 19-11-2025 ore 9:02Ultimo aggiornamento: 19-11-2025 ore 9:02

BOLOGNA – Riecco la questione delle scuole private. Il centrodestra ci riprova anche quest’anno e prova ad sostenere le scuole paritarie (da sempre cavallo di battaglia di questa parte politica) proponendo la creazione di un voucher di 1.500 euro per le famiglie che decidono di scegliere per i propri figli le scuole private di primo e secondo grado. La misura è emersa tra gli emendamenti alla manovra.

L’emendamento è firmato da Maria Stella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, e prevede appunto un “buono scuola“, per le famiglie “che scelgono un’istituzione scolastica paritaria”. L’importo è di 1.500 euro per ogni figlio iscritto, cumulabile agli incentivi eventualmente stanziati dalle singole Regioni, fino a un massimo di 5.000 euro. Il sostegno è rivolto sia agli studenti delle scuole medie che a quelli delle superiori, a condizione che si tratti di un istituto paritario. Il contributo si riceve sotto un certo limite di reddito: possono accedere al contributo solamente le famiglie con un Isee inferiore ai 30mila euro. Il costo della misura è stimato in 20 milioni di euro, a cui Noi Moderati intende provvedere con un taglio al fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

La mano tesa alle scuole paritarie è destinata a far discutere e infatti c’è già stato chi ha attaccato la proposta. Il M5s ad esempio, ha parlato di “ennesimo tradimento della scuola pubblica”: lo ha detto a Fanpage Barbara Floridia, esponente M5S in commissione cultura al Senato. La proposta era già spuntata lo scorso anno, in quel caso da parte di Fratelli d’Italia. Si trattava sempre di 1.500 euro, ma il reddito poteva arrivare fino a 40mila euro.

Leggi anche

Regionali Campania, tra Fico e Cirielli stretta di mano e appelli al voto

di Nadia Cozzolino

Nelle carceri d’Italia ci sono 26 bambini con le loro mamme. Il garante: “Ma possibile non ci sia alternativa?”

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»