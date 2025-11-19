L’oroscopo di mercoledì 19 novembre 2025

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Mantieni la calma perché è una giornata febbrile e forse anche un po’ troppo agitata. Attento a non diventare il capo espiatorio di complicazioni di cui non hai colpa.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Alcuni non amano lavorare da dipendente, e se possibile cercano di mettersi in proprio o dirigere qualcosa. In amore il tempo cura le ferite…
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
In questo periodo devi cercare di risolvere qualche problema, serata al rallentatore, segui una cura per stare meglio. Non dovresti trascinare tensioni maturate nel lavoro in ambito sentimentale, agitazione.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Chi ha aperto un negozio da poco o un’attività, in questi giorni guadagna qualcosa in più. Nuovi progetti decollano lentamente ma alla fine funzionano, l’importante è agire.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Giornata che ti vede di buon umore: le tue qualità e tuoi talenti saranno al servizio delle tue ambizioni. Consolida le tue idee per aspirare ad un successo…
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Nel pomeriggio torna qualche disagio, le questioni pratiche premono ed è possibile scaricare questa tensione su chi ami. Non tolleri più le persone ambigue, false con te!
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Dai spazio ai progetti di lavoro o di studio perché arrivano mesi importanti; l’amore torna protagonista, in questi giorni chi è solo dovrebbe darsi da fare.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Sono favoriti i viaggi, i contatti con altre città. Nuovi incontri favoriti o chiarimenti da fare.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
I tuoi silenzi possono essere intesi male, meglio parlare, spiegare quello che provi. Cerca di soprassedere se qualcuno dei conviventi non ti accompagna nelle decisioni, anzi tende a contrastarti.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Non ti fermi mai! Da mattina a sera sei una trottola ed è normale che tu viva momenti di stanchezza. Le priorità ora sono i soldi e il lavoro.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Serata all’insegna delle emozioni. Piccole soddisfazioni dal lavoro.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Non temere il giudizio degli altri perché in ogni circostanza sei vincente. Nel corso di questa giornata devi mettere in chiaro alcune questioni con dei collaboratori.