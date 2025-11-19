Le previsioni meteo di mercoledì 19 novembre 2025

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Circolazione depressionaria verso Sud. La giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile al Sud, soprattutto sui settori tirrenici e a tratti su quelli ionici, zone dove ci sarà la maggior probabilità di precipitazioni. Sul resto dell’Italia avremo un cielo spesso poco nuvoloso. Dal pomeriggio peggiorerà su Liguria e Toscana, poi sul resto del Nord e in nottata in Sardegna.

NORD

Sulle nostre regioni la pressione è stabile, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto; il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso. Soltanto in Liguria la nuvolosità presente provocherà qualche episodio di pioviggine. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno poco mossi.

Temperature: valori massimi attesi tra 8-10°C di tante città e i 13°C di Genova.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione è in aumento sulle nostre regioni, almeno temporaneamente. La giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza asciutto con un cielo spesso nuvoloso. Soltanto sul Lazio meridionale ci sarà la possibilità di qualche pioggia sparsa. Entro sera peggiora sull’alta Toscana. I venti soffieranno debolmente e spesso dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno mossi.

Temperature: valori massimi compresi tra i 9°C di Campobasso e i 16-19°C di Roma e Cagliari.

SUD e SICILIA

Sulle nostre regioni è attiva una modesta circolazione depressionaria. La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni che saranno più probabili su Campania, Calabria tirrenica e Puglia meridionale, altrove saranno decisamente più scarse o nulle. I venti soffieranno in gran parte dai quadranti meridionali con debole intensità, i mari saranno mossi.

Temperature: valori massimi attesi tra i 12°C di Potenza e i 21°C di Palermo.