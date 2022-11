Verstappen in pole position ad Abu Dhabi: Leclerc terzo dopo Perez

Crediti foto: Mark Thompson/Getty Images Red Bull Content Pool

ROMA – È di Max Verstappen la pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo olandese ha fermato il cronometro sul tempo di 1’23″824, davanti al compagno di squadra Sergio Perez per una prima fila tutta Red Bull (+0.228). Terzo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc (+0.268), seguito dall’altra Rossa di Carlos Sainz.

LEGGI ANCHE: La Haas licenzia Mick Schumacher. “Sono deluso, merito un posto in F1”

LA SFIDA LECLERC-PEREZ PER IL SECONDO POSTO

L’ultimo impegno stagionale nel circuito di Yas Marina si terrà domenica 20 novembre: la partenza è fissata per le ore 14 italiane. Alla Red Bull i due piloti – alla luce anche delle distensive dichiarazioni post qualifiche – sembrano dunque aver abbandonato la voglia di litigare, dopo gli screzi della gara in Brasile e il gran rifiuto di Verstappen a lasciare strada a Perez. I due compagni di squadra si assicurano così la prima fila, con Max che nell’ultimo tentativo ha anche offerto la scia al messicano per permettergli di inserire la monoposto davanti a quella di Leclerc, con il quale si gioca la seconda posizione nella classifica finale.

LA CURIOSA GRIGLIA DI PARTENZA AD ABU DHABI

Le Ferrari occupano infatti la seconda fila, con Charles davanti a Sainz. Indietro le Mercedes: quinto crono per Lewis Hamilton, davanti al compagno di squadra George Russell. Completano la Top10 la McLaren di Lando Norris, la Alpine di Esteban Ocon, quindi nona posizione per uno straordinario Sebastian Vettel su Aston Martin, chiude la McLaren di Daniel Ricciardo (che però sarà penalizzato di tre posizioni per aver causato l’incidente con Kevin Magnussen in Brasile). Curiosa dunque la griglia di partenza in vista della gara di domani, con i tre team primi nel Mondiale divisi equamente per schieramento, mentre McLaren e Alpine lotteranno per il quarto posto nella classifica Costruttori.

LEGGI ANCHE: Verstappen e gli ordini di scuderia, la Red Bull: “In Brasile errori di squadra”

VERSTAPPEN: “BENE PEREZ, VOGLIAMO SECONDO POSTO PILOTI”

“È stata una qualifica con alti e bassi per noi, siamo partiti bene ma poi nel Q2 abbiamo pasticciato un po’ e abbiamo avuto un piccolo spavento alla fine perché si è spento tutto e abbiamo dovuto riavviare il sistema”. Così Max Verstappen al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Abu Dhabi, in cui ha conquistato la pole position. “Il secondo tempo di Perez è una grande notizia perché vogliamo vincere la gara, ma vogliamo anche il secondo posto nella classifica Piloti”, ha detto l’olandese campione del mondo.

PEREZ: “OTTIMISTA PER DOMANI, CON MAX OTTIMO LAVORO”

Il secondo posto sulla griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi “è un buon inizio per domani. Non sono riuscito a fare l’ultimo passo nel Q3 ma va bene stare in prima fila, Max ha fatto un ottimo lavoro e siamo ottimisti. Spero davvero che potremo fare una bella gara, sarà interessante la strategia e capire quanto sarà forte la Ferrari”. Così Sergio Perez al termine delle qualifiche di Abu Dhabi, chiuse alle spalle di Verstappen.

LECLERC: “DOMANI COLLABORAZIONE CON SAINZ IN CHIAVE MONDIALE”

“Onestamente meritiamo questa posizione in griglia, perché oggi le Red Bull sono state più forti, ma domani sarà una bella battaglia con Perez. Collaboreremo con Sainz e pensiamo di poter ottenere il secondo posto sia in classifica Piloti che Costruttori. Poi potremo riposarci e andare in vacanza”. Così Charles Leclerc al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Abu Dhabi.

SAINZ: “SARÀ GARA LUNGA E STRATEGIA NON È ANCORA CHIARA”

“Ci proveremo, vediamo se saremo in lotta con le Red Bull che finora hanno dominato, e poi vedremo se potremo battere anche le Mercedes. Lo vedremo dopo il primo stint, sarà una gara lunga e la strategia sarà aperta, non è ancora chiara. Ma credo che sarà una gara dura per le gomme. L’importante oggi è aver recuperato un po’ di passo”. Così Carlos Sainz al termine delle qualifiche, parlando ai microfoni di SkySport della gara di domani.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it