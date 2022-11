Polemiche sul Qatar, Infantino attacca l’Europa: “Dovrebbe scusarsi per tremila anni”

ROMA – “Criticare i Mondiali è ipocrita”. Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, nella conferenza stampa di Doha alla vigilia del calcio d’inizio dei Mondiali di calcio di Qatar 2022. Il numero uno del calcio globale ha usato i toni di una vera invettiva contro le critiche e le polemiche che hanno investito la rassegna iridata, soprattutto per i temi del mancato rispetto dei diritti umani e lo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione di stadi e infrastrutture.

L’ATTACCO DI INFANTINO ALL’EUROPA

In sostanza, per Infantino l’Europa non può dare lezioni morali al Qatar. “Per quello che gli europei hanno fatto nel mondo negli ultimi tremila anni, dovrebbero passare i prossimi tremila anni a scusarsi prima di dare lezioni alla gente – ha detto Infantino – Quante di queste aziende europee o occidentali che guadagnano miliardi dal Qatar, quante di loro hanno affrontato i diritti dei lavoratori migranti con le autorità? Nessuna, perché se cambi la legge significa avere meno profitti. Ma noi l’abbiamo fatto, e la Fifa genera molto meno di qualsiasi di queste società del Qatar”.

IL PRESIDENTE FIFA: “SO COSA SIGNIFICA ESSERE DISCRIMINATO”

Infantino ha poi parlato del tema delle discriminazioni. “Oggi mi sento un gay, un disabile, un operaio migrante. Io so cosa significa essere discriminato – le sue parole riportate da SkyNews – da bambino sono stato bullizzato perché avevo i capelli rossi e le lentiggini. E in più ero italiano, quindi immaginate”, ha detto ancora rivolto alla stampa.

INFANTINO SUL ‘BIRRAGATE’: “SI PUÒ SOPRAVVIVERE TRE ORE SENZA”

Il numero uno del calcio mondiale ha anche risposto alle domande sulla bufera seguita al divieto di vendita di alcol negli stadi in occasione delle partite dei Mondiali: “Si può sopravvivere per tre ore senza bere una birra”. Infantino ha restituito al mittente le critiche per il divieto chiesto dalla famiglia reale del Qatar, nonostante l’accordo di sponsorizzazione da 63 milioni di sterline stipulato dalla Fifa con Budweiser.

“Onestamente, se questo è il problema più grande che abbiamo per la Coppa del Mondo, ci metto la firma, vado in spiaggia e mi rilasso fino al 18 dicembre”, ha detto nelle parole riportate dal Daily Mail. “Ogni decisione che prendiamo in questi Mondiali è una decisione congiunta tra Qatar e Fifa“, ha assicurato Infantino.

NEUER CON LA FASCIA ARCOBALENO AI MONDIALI

Il portiere della Germania, Manuel Neuer, ha deciso: “Sì”, indosserà la fascia da capitano arcobaleno con la scritta ‘One love’ all’esordio in campo contro il Giappone ai Mondiali di calcio di Qatar 2022, per sostenere la lotta e la difesa dei diritti umani e in particolare quelli Lgbt.

LEGGI ANCHE: L’ambasciatore di Qatar 2022: “L’omosessualità è un danno mentale”

Neuer, interpellato in merito durante la prima conferenza stampa della selezione tedesca nel ritiro di Al Shamal, cittadina a circa 120 chilometri a nord di Doha, ha aggiunto: “Non sappiamo cosa ci aspetta per questa azione – le parole riportate dalla Frankurter Allgemeine – ma sappiamo che questa fascia sarà indossata anche da altre squadre, non solo da noi. Inoltre, abbiamo il supporto assoluto dei responsabili della Federazione tedesca e continueremo a portare avanti questa iniziativa”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it