VIDEO | Alba Parietti torna a ‘Tale e Quale’. E Malgioglio urla inorridito

ROMA – Un vero e proprio show nello show quello andato in onda ieri sera nel corso della finalissima di ‘Tale e Quale’. Durante il ‘Torneo dei Campioni’ delle ultime due edizioni, che ha visto trionfare Antonino Spadaccino, il conduttore Carlo Conti ha annunciato il ritorno sul palco degli studi tv ‘Fabrizio Frizzi’ di Alba Parietti. E prontamente dal tavolo dei giudici è arrivata la reazione di Cristiano Malgioglio: un urlo plateale, in ricordo dei trascorsi ‘burrascosi’ della scorsa edizione, in cui Alba partecipò come concorrente venendo spesso stroncata da Malgioglio.

ALBA SULLE NOTE DELLA BERTÈ PER LANCIARE IL SUO PROGRAMMA

Alba Parietti si è esibita senza camuffamenti, con un ballo sensuale sulle note di ‘Non sono una signora’ di Loredana Bertè. Una scelta tutt’altro che casuale: questo è infatti il titolo della trasmissione che la stessa Parietti condurrà su Rai 2 a partire dal 7 dicembre. “Sarà uno spettacolo leggero e con molta allegria, ce n’è tanto bisogno in questo momento”, ha spiegato Alba a Carlo Conti a proposito delle cinque puntate di ‘Non sono una signora’.

ODDIO IL PICCO PARIETTI

MI ERA MANCATA LA SUA CHAOTIC ENERGY CON MALGIOGLIO 😭😭😭#TaleEQualeShow pic.twitter.com/g0mfCldAjU — angelica👱🏼‍♀️ (@Quellaetero) November 18, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it