VIDEO | A ‘Tale e Quale’ Pretelli fa Achille Lauro e bacia Malgioglio

ROMA – Chiusura di stagione con il botto per ‘Tale e Quale Show‘. Nella puntata in onda venerdì 19 novembre è andata in scena la finalissima con i migliori concorrenti della dodicesima edizione, a partire dal vincitore Antonino Spadaccino, e quelli dell’undicesima. Immancabile poi la presenza del duo Paolantoni-Cirilli, che però era fuori gara al ‘Torneo dei Campioni’.

IL VINCITORE DELLA FINALISSIMA DI ‘TALE E QUALE’

A trionfare è stato ancora Antonino, nei panni di Marco Masini: la sua ‘Ci vorrebbe il mare’ ha emozionato e convinto pubblico e giudici degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’

C'è chi balla, c'è chi canta ma soprattutto c'è chi emoziona e si emoziona 🌟 Rivedi la puntata di #taleequaleshow qui 👉 https://t.co/MGpsld11iM pic.twitter.com/GhsH3JUVDm — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 19, 2022

PRETELLI SCATENATO NEI PANNI DI ACHILLE LAURO

Ma tra i momenti più spettacolari e commentati della serata c’è sicuramente l’esibizione di Pierpaolo Pretelli nei panni di Achille Lauro. Sulle note del successo sanremese ‘Domenica‘, il fidanzato di Giulia Salemi ha messo in piedi un vero e proprio show, cantando a petto nudo e ammaliando la giuria con le sue movenze. Particolarmente rapito Cristiano Malgioglio, che a fine esibizione è stato anche baciato da Pretelli.

