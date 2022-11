Tre prostitute uccise a Roma in poche ore, un sospettato portato in Questura

ROMA – C’è un sospettato per gli omicidi di giovedì scorso a Prati, quartiere di Roma. La Questura ha fermato e sta ascoltando una persona nell’ambito delle indagini partite dopo la morte in poche ore di tre prostitute, due di nazionalità cinese e una colombiana, ritrovate senza vita nelle proprie abitazioni a poche centinaia di metri di distanza.

Intanto, la polizia scientifica ha eseguito dei rilievi in un Bed&Breakfast in via Milazzo 3, nella zona della Stazione Termini.

IL QUESTORE: “ORA CITTADINI POSSONO TORNARE A ESSERE TRANQUILLI”

“In merito ai tragici fatti che si sono verificati nel quartiere Prati, siamo estremamente soddisfatti per il lavoro che stanno portando avanti la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, in sinergia informativa con l’Arma dei Carabinieri, seguendo le indicazioni della Procura della Repubblica. Per dettagli inerenti lo stato delle indagini dobbiamo confrontarci con il procuratore Lo Voi, con il quale siamo costantemente in contatto, per doveroso rispetto verso chi ha la direzione delle stesse e verso il lavoro che sta conducendo il pm titolare, insieme al Capo della Squadra Mobile”. Lo dichiara il questore di Roma, Mario Della Cioppa.

“Quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza, ben consapevole delle aspettative della cittadinanza, molto scossa dai fatti e che, giustamente, invoca sicurezza – sottolinea Della Cioppa – posso assicurare che al momento la situazione è sotto stretto controllo e riteniamo di poter affermare che la collettività possa tornare a essere più tranquilla, perché altri fatti collegati a questi tragici eventi avvenuti non ci saranno. Al momento opportuno, gli organi investigativi e la Procura della Repubblica forniranno le informazioni doverose”.

