Roma, girotondo bimbi alla scuola Falcone: “Stop auto, ci tolgono spazio per giocare”

ROMA – Un flash mob per chiedere più strade scolastiche in città, meno auto attorno al proprio istituto e più spazio per giocare. È l’iniziativa organizzata nel pomeriggio in via Calabria a Roma, dove i bimbi della primaria ‘Falcone e Borsellino’ hanno dato vita a un girotondo insieme ai genitori e all’associazione BiblioFeB per chiedere alle istituzioni una città più sostenibile.

Lunedì, in occasione della ‘Giornata dell’albero’, alle 7.45 è in programma invece la piantumazione di alcune piante sempre in via Reggio Calabria. L’associazione genitori ha chiesto al II Municipio di Roma la piantumazione di quattro piante nelle aiuole vuote davanti alla scuola, di cui si prenderà cura l’intera comunità.

Il 26 novembre alle 16.30 è in programma un laboratorio di origami per bambini a tema mare con il banchetto dell’associazione fuori la scuola. Il 3 dicembre durante l’orario di entrata e di uscita sarà realizzata l’installazione ‘Rigeneriamo’ sul tema del mare con bambine, bambini e genitori. Inoltre, tutti i giovedì, durante l’orario di entrata, e i venerdì all’uscita si terrà il banchetto dell’associazione per il recupero dei libri della biblioteca FeB.