Ventre e Bazzocchi nuovi direttori della Usl della Valle d’Aosta

AOSTA – L’Usl della Valle d’Aosta ha nominato due nuovi primari: si tratta di Luca Ventre, direttore della struttura complessa oculistica, ed Emilio Bazzocchi, direttore della struttura complessa igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto alimenti di origine animale. Ventre arriva ad Aosta dopo diverse esperienze in Italia e in Francia mirate all’approfondimento della chirurgia vitreo-retinica: ha lavorato all’ospedale di Briançon, all’ospedale Santa Croce di Cuneo e in ultimo all’ospedale universitario della Città della Salute e della Scienza di Torino.

“Trovo un reparto con un personale ridotto ai minimi termini, ma con un’impostazione di lavoro molto vicina alla mia e tecnologia abbastanza all’avanguardia– afferma il neo direttore- l’obiettivo è farlo crescere e portare in Valle qualche nuovo specialista perché l’organico è ridotto ai minimi termini”.



In Valle da trent’anni, la nomina di Bazzocchi si colloca nell’ottica della continuità, già finora ha ricoperto il ruolo di responsabile di quell’area: “Il nostro è un lavoro di nicchia ma delicato- afferma- perché tuteliamo la salute del consumatore gestendo gli alimenti di origine animale anche destinanti all’export, con ricadute sul pil regionale importanti. La nostra equipe si sta evolvendo ed è sempre più giovane e migliore, ci stiamo adattando ai tempi che stanno cambiando e faremo del nostro meglio”.