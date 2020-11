Roma, anche Ciani (Demos) in corsa per il Campidoglio: “Possibile ticket con Alfonsi. E a Calenda…”

CIANI: CREARE AGENZIA DELL’ABITARE PER ALLOGGI GIÀ PRONTI

“A Roma c’e’ un grande tema di precarieta’ e di fragilita’. E poi c’e’ il tema della casa. Dentro la citta’- ha spiegato Ciani- abbiamo 30.000 persone in precarieta’ abitativa: 13.000 negli alloggi popolari, 5.000 nelle occupazioni, quasi 5.000 nei campi rom e poi quelli che addirittura vivono in una macchina. E’ una realta’ diffusissima che non possiamo piu’ affrontare recuperando 150 case e riassegnandole. Serve un’agenzia dell’abitare che coinvolga dai costruttori ai movimenti. Non per costruire nuove case ma che guardi a quelle vuote che gia’ esistono e che il Comune potrebbe comprare o affittare per queste persone. Mettendo a tavolino tutti i soggetti si possono trovare delle soluzioni”.

“Io sono entrato in politica per cercare di cambiare dal punto di vista amministrativo tante cose che nella vita concreta ho visto- ha aggiunto Ciani– dalla vicinanza agli anziani, ai disabili o ai senza fissa dimora. Dobbiamo anche risolvere un problema di tipo culturale: negli ultimi anni abbiamo dismesso il tema di una societa’ coesa e andiamo, al contrario, sempre piu’ verso una societa’ di individui in competizione tra loro. Una cosa molto pericolosa, soprattutto in tempo di crisi, come quella del 2008 e quella pandemia di oggi. Roma non puo’ andare avanti con un popolo di individui che non sa piu’ fare rete e sostenersi. Non e’ filosofia, ma un modo di relazionarsi tra cittadini”.