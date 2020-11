Bilancio, Patuanelli: “A inizio 2021 nuovo scostamento da 20 miliardi”

ROMA – Gia’ domani in Cdm ci sara’ bisogno “di un passaggio per implementare le dotazioni, aggiungere tipologie di attivita’ e anche per le imprese che aspettano di essere ristorate in quelle Regioni che da arancioni sono diventate rosse o da gialle ad arancioni”. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando a SkyTg 24 sulla possibilita’ che arrivi un terzo decreto ristori.

Inoltre annuncia che “nei primi giorni del prossimo anno penso dovremo intervenire con un ulteriore scostamento per liberare altre risorse”. La cifra? “Credo che sia corretta vicina ai 20 miliardi”.

Il Superbonus, aggiunge Patuanelli, e’ una norma “fondamentale per il rilancio dell’edilizia che vogliamo con forza prorogare”.