Spena: “Aiuti subito, e a tutta la filiera agroalimentare”

“Non dobbiamo inoltre dimenticarci- ha aggiunto la deputata- il settore di eventi e ricevimenti che generano un enorme indotto. Molti sono i giovani in procinto di sposarsi che sono stati costretti a rinviare il lieto evento. Parliamo di un mondo che comprende fotografi, fioristi, wedding planner, che è stato fortemente penalizzato. Come Forza Italia abbiamo fatto un emendamento al decreto ristori in discussione al Senato per prevedere un contributo aggiuntivo a questo settore”. “Allo stesso modo- ha spiegato la vicepresidente della commissione Agricoltura- abbiamo chiesto un aiuto per i fiorai, al momento previsto solo per gli ambulanti e non per i gestori di negozi”.