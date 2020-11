Usa, è record di 250mila morti per covid. E a New York scuole chiuse

ROMA – Mentre negli Stati Uniti è stata sfondato il numero record dei 250.000 morti a causa del Covid-19, a New York chiudono di nuovo le scuole dopo avere riaperto a fine settembre. Come riferisce il New York Times, la misura precauzionale è stata decisa dal sindaco della città, Bill De Blasio, per frenare la pandemia di Sars-Cov-2.

“Abbiamo raggiunto la soglia del 3% di positività ai test- ha twittato De Blasio- purtroppo questo significa che le scuole saranno chiuse da giovedì 19 novembre per precauzione”. La decisione era attesa, anche se controversa: nelle scuole la percentuale dei positivi è inferiore a quella nella metropoli.