Trump apre all’incontro con Putin e Xi in Cina e attacca Zelensky

ROMA – Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha fatto sapere di essere pronto a incontrare i suoi omologhi russo e cinese durante un vertice in Cina, previsto per il mese prossimo e incentrato sulla denuclearizzazione. Trump ha inoltre ribadito le sue critiche nei confronti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, affermando che “è giunto il momento che qualcun altro negozi per conto dell’Ucraina”.

Stando a quanto riportato oggi dal Wall Street Journal, il Cremlino ha suggerito di tenere il confronto a margine del prossimo vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC), in programma il 18 e 19 novembre a Shenzhen, polo tecnologico della Cina meridionale.