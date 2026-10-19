lunedì 19 Ottobre 2026

Valditara sugli scontri: “La stragrande maggioranza erano maranza”

Il ministro: "Ragazzi irresponsabili che si divertivano a entrare nei negozi a sfasciare, a rubare"

di Marco MelliData pubblicazione: 19-10-2026 ore 22:58Ultimo aggiornamento: 19-10-2026 ore 22:58

ROMA – “La stragrande maggioranza erano tra virgolette maranza, erano ragazzi che si divertivano a fare teppismo, li vedevi quasi esaltati nel fare quello che stavano facendo. Odiano la polizia, hanno voluto sfregiare Milano, questo è indubbio, ed erano ragazzi irresponsabili che poi si divertivano anche a entrare nei negozi a sfasciare, a rubare, a copiare i loro cugini francesi”. Lo ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, ospite di Nicola Porro a ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro.

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