Valditara sugli scontri: “La stragrande maggioranza erano maranza”

ROMA – “La stragrande maggioranza erano tra virgolette maranza, erano ragazzi che si divertivano a fare teppismo, li vedevi quasi esaltati nel fare quello che stavano facendo. Odiano la polizia, hanno voluto sfregiare Milano, questo è indubbio, ed erano ragazzi irresponsabili che poi si divertivano anche a entrare nei negozi a sfasciare, a rubare, a copiare i loro cugini francesi”. Lo ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, ospite di Nicola Porro a ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro.