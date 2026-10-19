lunedì 19 Ottobre 2026

Ballottaggio in Brasile, ultimatum di 24 ore a Meta: garanzia di parità di trattamento o maxi-sanzione

Un giorno per dimostrare che non favorisce Bolsonaro a scapito di Lula

di Alessandra FabbrettiData pubblicazione: 19-10-2026 ore 22:35Ultimo aggiornamento: 19-10-2026 ore 22:50

ROMA – La corsa per il secondo turno delle presidenziali di domenica 25 ottobre in Brasile raggiunge anche le Big Tech: nel timore di ingerenze e influenze “sbilanciate”, il Tribunale elettorale ha notificato a Meta – azienda statunitense che detiene Facebook, Instagram e Whatsapp – 24 ore per dimostrare di accordare “pari trattamento” ai contenuti delle campagne elettorali dei due candidati: il presidente uscente Luiz Inacio Lula da Silva e il senatore Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Se non lo farà, rischia una multa di circa 170mila euro al giorno. Lula è stato il primo a denunciare “favoritismi” da parte delle piattaforme social e di messaggistica istantanea a favore dell’avversario, anche tramite un algoritmo che “scoraggerebbe” i contenuti della campagna elettorale di Lula a favore di quella di Bolsonaro e, così, il Partito dei Lavoratori (Pt) ha presentato un esposto al Tribunale elettorale e all’Organizzazione degli Stati Americani.

Dal canto loro, i responsabili di Meta hanno negato qualsiasi “trattamento favorevole” a scapito del candidato di sinistra, ammettendo però di aver “disattivato per un errore tecnico” gli spot elettorali di Lula, spiegando che tale inconveniente si sarebbe verificato anche in altri Paesi. La decisione del Tribunale elettorale segue quella di giovedì scorso, quando un giudice aveva già esortato Meta a rispettare gli standard per la diffusione dei contenuti per entrambi i candidati. Pena, una multa pari a 88mila euro al giorno in caso di inadempienza. Diversi utenti avevano già segnalato differenze di trattamento a scapito di Lula tramite gli strumenti di Intelligenza artificiale messi a disposizione dal colosso statunitense.

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