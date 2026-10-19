lunedì 19 Ottobre 2026

Trump: “In Italia le proteste hanno a che fare con l’immigrazione”

Intanto negli Stati Uniti il presidente crolla nei sondaggi e il gradimento tocca il minimo storico

di Marco MelliData pubblicazione: 19-10-2026 ore 22:26Ultimo aggiornamento: 19-10-2026 ore 23:13

ROMA – “Anche in Italia, come in Francia, le proteste hanno a che fare con l’immigrazione. Se l’Europa non chiude i confini è finita. È una polveriera che sta per esplodere”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ai giornalisti commentando gli scontri avvenuti nel week end.

TRUMP CROLLA NEI SONDAGGI: GRADIMENTO AL MINIMO STORICO

Intanto però, negli Stati Uniti, il presidente crolla nei sondaggi. “Il tasso di approvazione del presidente Donald Trump è sceso a un minimo storico, poiché gli americani sono preoccupati per gli alti prezzi della benzina e sembrano pronti a punire il suo Partito Repubblicano nelle elezioni di metà mandato del 3 novembre”, secondo un sondaggio Reuters/Ipsos conclusosi lunedì. Nel sondaggio, condotto nell’arco di quattro giorni, “circa il 31% degli americani approva l’operato di Trump, un punto percentuale in calo rispetto a due settimane prima e il livello più basso registrato in entrambi i suoi mandati presidenziali”.

TRUMP: HO CREATO LA MIGLIORE ECONOMIA E STO ABBASSANDO I PREZZI

“I Democratici ci hanno dato l’inflazione più alta della storia e i prezzi più alti di sempre e, non appena sono entrato in carica, hanno iniziato a gridare “ACCESSIBILITÀ”. Sono loro che hanno creato la crisi dell’accessibilità economica. Sono io che ho creato la migliore economia e sto abbassando i prezzi. È solo un’altra truffa delle Fake News!”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth.

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