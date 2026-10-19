lunedì 19 Ottobre 2026

Vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra: rinvio del Cdm in attesa dei margini di flessibilità dall’UE

Al centro dell'incontro il confronto sulle priorità della manovra economica, sulle risorse disponibili e sulle misure a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori

Data pubblicazione: 19-10-2026 ore 22:08Ultimo aggiornamento: 19-10-2026 ore 22:09

ROMA – Si è svolto a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza convocato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla prossima legge di Bilancio. Alla riunione hanno preso parte i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Al centro dell’incontro il confronto sulle priorità della manovra economica, sulle risorse disponibili e sulle misure a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori.

“Nel corso del vertice- si apprende dalle fonti di maggioranza- è stato fatto il punto sulla trattativa in corso con l’Unione europea per ottenere maggiori margini di flessibilità. Proprio in considerazione del negoziato, l’approvazione del disegno di legge di Bilancio da parte del Consiglio dei ministri slitterà di qualche giorno, con l’obiettivo di definire una manovra che tenga conto dell’esito delle interlocuzioni con Bruxelles”. Tra “le priorità su cui sta lavorando la maggioranza figurano gli interventi a favore dei giovani e degli anziani, il rafforzamento della sanità, il sostegno alle famiglie e le misure per fronteggiare il costo dell’energia. È stato inoltre affrontato il tema del contributo richiesto al settore finanziario nell’ambito della definizione delle coperture della manovra. Il confronto proseguirà nei prossimi giorni per individuare un equilibrio tra le priorità della maggioranza, e i margini finanziari disponibili”.

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