Il rapper Marracash commenta i disordini di Milano: “Con le buone non cambi le cose”

Foto: Andrea Bianchera

ROMA – “Aspettavo questa reazione da tempo e credo che siamo solo all’inizio. Con le buone non cambi le cose”. Lo scrive Marracash in un post su Instagram, in cui rivendica il proprio impegno contro le diseguaglianze sociali e spiega il suo rapporto con la protesta attraverso i social. “Chi mi conosce sa bene da che parte sto. Le diseguaglianze sociali sono la mia battaglia, alla ribellione ho dedicato la mia vita. Ecco da che parte sto”, afferma il rapper. “Un anno fa da un palco dicevo che il potere capisce solo il potere e che è ora che il popolo mostri il proprio”.

Marracash premette di non avere “mai creduto nella protesta attraverso i social”: “L’ho sempre trovata troppo facile, cheap, non costa niente”. Pur rispettando “chiunque cerchi di far sentire la propria voce con ogni mezzo”, sottolinea che “l’impegno e l’autorevolezza si dimostrino e guadagnino nel tempo”, attraverso le scelte, l’etica, il lavoro e ciò che si dice e si fa ogni giorno, “non solo in una storia o un post nei momenti critici”. I suoi canali preferiti, spiega, restano “i testi, la musica, i concerti, le interviste”. E conclude sul punto: “I social per me sono un ufficio stampa”.