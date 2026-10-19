La nota politica di Mario Sechi | Coprifuoco a Parigi e militari a Milano: la democrazia assediata dagli agenti del caos

ROMA – La Francia costretta al coprifuoco (parliamo di una decisione da tempo di guerra) è un segno dei tempi distopici che viviamo, il modello di Parigi sull’immigrazione non solo è fallito, è diventato una bomba a orologeria per la stabilità della Repubblica. Roma non corre il rischio di una deriva francese (non abbiamo, per ora, una presenza islamista così massiccia), ma i pericoli sono chiari, presenti e imminenti, lo scenario di sfascio nel centro di Milano parla da solo e la prossima scelta del Consiglio dei ministri di inviare 500 militari con funzioni di pubblica sicurezza nella città ambrosiana è il titolo della giornata. Va fatta chiarezza: le violenze urbane che attraversano la Francia e i disordini registrati nelle città italiane non sono una forma di dissenso politico legittimo, ma un’aggressione diretta ai simboli, al patrimonio e alle istituzioni democratiche dell’Occidente.

La chiusura precauzionale del Louvre (simbolo mondiale della cultura, catalogo della meraviglia e del sapere), il rogo dell’Hôtel de Ville di Limoges (sopravvissuto a due guerre mondiali e incendiato dalla “racaille”, la feccia che sta sbranando la Francia) e i saccheggi nei negozi del centro a Milano, evidenziano come la protesta sia stata subito cannibalizzata da gruppi estremisti, criminalità comune e fazioni radicali prive di qualsiasi orizzonte ideologico strutturato. Sono in azione gli agenti del caos: sigle dell’estrema sinistra, movimenti pro Pal che sostengono i tagliagole di Hamas, verdi convertiti all’antisemitismo, anarchici in stato confusionale, destri che fanno il gioco dei dittatori. I fermi di centinaia di giovanissimi immigrati di seconda generazione a Milano sono un gong. Per tutti. Sventola la bandiera dell’islamismo. Di fronte a questo scenario – il fatto nuovo è l’azione di forza, la sensazione di impunità che incoraggia i criminali – i governi stanno passando dalla gestione dell’ordine pubblico a misure restrittive straordinarie, perché il momento richiede una risposta eccezionale: la Francia impone coprifuochi parziali, mentre l’esecutivo in Italia prepara interventi normativi stringenti in Consiglio dei Ministri per isolare i violenti. Non si restringe la libertà, si difende. L’Italia lo fece negli anni del terrorismo, durante “la notte della Repubblica”, e fu una vittoria della democrazia. Siamo di fronte alla nascita di un nuovo movimento eversivo, un incendio che va spento subito. In Francia devono salvare la Repubblica, in Italia dobbiamo anticipare il futuro. Dobbiamo riconoscere con lucidità che queste manifestazioni non rappresentano una lotta contro soprusi sistemici, ma un attentato all’essenza stessa della nostra convivenza. Chi assalta la polizia e le istituzioni non sta lottando contro la tirannia, è una minaccia per la democrazia.