lunedì 19 Ottobre 2026

VIDEO | Saccheggi di Milano, per l’attivista Giuliani si tratta di “esproprio proletario”

In una serie di storie su Instagram, Giuliani ha condiviso il filmato di alcuni giovani che regalavano a un senzatetto capi d'abbigliamento rubati nei negozi

Data pubblicazione: 19-10-2026 ore 21:08Ultimo aggiornamento: 19-10-2026 ore 21:08

ROMA – L’attivista Raffaele Giuliani ha scatenato la polemica definendo “esproprio proletario” i saccheggi registrati a Milano. In una serie di storie su Instagram, Giuliani ha condiviso il filmato di alcuni giovani che regalavano a un senzatetto capi d’abbigliamento rubati nei negozi, accompagnando la clip con quella precisa didascalia: una giustificazione ideologica che trasforma un gesto illecito in una presunta forma di redistribuzione sociale.

CHI È RAFFAELE GIULIANI

Ventitré anni, originario di Terni, ha mosso i primi passi online ancora giovanissimo, pubblicando video di gaming su YouTube. Durante il lockdown la virata su TikTok: prima i contenuti dedicati alla psicologia, materia in cui si è laureato nel 2024, poi il passaggio definitivo verso l’analisi politica, la sociologia e la cronaca. Conosciuto come @raffagiulians, Giuliani ha alle spalle un’ampia community su Instagram su TikTok. Attraverso contenuti dedicati alla politica, al sociale e all’attualità, è riuscito a costruire un legame con il pubblico giovanile, imponendosi progressivamente anche al di fuori delle piattaforme digitali, tra ospitate televisive e dibattito mediatico.

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