In Francia scatta il coprifuoco: misure a Parigi e nel Nord del Paese

ROMA – L’ufficio del Primo ministro francese Sebastien Lecornu ha annunciato – così come anticipato in conferenza stampa – “una serie di coprifuoco per oggi, lunedì 19 ottobre, e domani, martedì 21 ottobre, dalle 20 alle 6. Coinvolti quattro comuni del Nord, tra cui Lille. Come riferisce l’agenzia France presse, la misura è stata assunta d’intesa coi dei sindaci interessati. Questi coprifuoco, che interessano anche Douai, Denain e Wattignies, sono ancora “in fase di definizione” e riguarderanno “porzioni” di questi comuni – ossia alcuni quartieri – come specificato dalla prefettura Nord.

LE FIGARO: COPRIFUOCO A PARIGI DALLE 23

Anche Parigi si aggiunge alla lista dei comuni interessati dal coprifuoco, in seguito alle violenze che si stanno registrando dopo le manifestazioni del fine settimana: dal 23 alle 6 del mattino, come apprende Le Figaro. La misura riguarderà minori e adulti e in particolare place de la Republique e le vie d’accesso meridionali al quartiere di des Halles.