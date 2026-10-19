Netanyahu pubblica la telefonata con Trump: “Insieme rimuoveremo la minaccia iraniana”

ROMA – “In una conversazione con il mio amico Presidente Trump dopo che ha annunciato il suo sostegno a me nelle elezioni. Insieme rimuoveremo la minaccia iraniana per sempre! Uscite a votare per me!”. Così il premier israeliano Netanyahu che su X ha diffuso il video di una conversazione telefonica con il presidente americano Donald Trump. Nel corso della chiamata, Netanyahu ha ringraziato calorosamente Trump definendolo “un leader straordinario del mondo libero” e “il miglior amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca”. Dal canto suo, Trump ha confermato di aver redatto personalmente il messaggio di sostegno, aggiungendo: “Ti hanno trattato ingiustamente. Sei un combattente, penso che vincerai: sei l’uomo che voglio al mio fianco, Bibi”.

בשיחה עם ידידי הנשיא טראמפ לאחר שהודיע על תמיכתו בי בבחירות. יחד אנחנו הולכים להסיר את האיום האיראני לתמיד! צאו להצביע מחל! pic.twitter.com/GuPEAPn0Tc — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2026