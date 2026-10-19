lunedì 19 Ottobre 2026

Netanyahu pubblica la telefonata con Trump: “Insieme rimuoveremo la minaccia iraniana”

Nel corso della chiamata, Netanyahu ha ringraziato calorosamente Trump definendolo "un leader straordinario del mondo libero"

Data pubblicazione: 19-10-2026 ore 19:41Ultimo aggiornamento: 19-10-2026 ore 19:41

ROMA – “In una conversazione con il mio amico Presidente Trump dopo che ha annunciato il suo sostegno a me nelle elezioni. Insieme rimuoveremo la minaccia iraniana per sempre! Uscite a votare per me!”. Così il premier israeliano Netanyahu che su X ha diffuso il video di una conversazione telefonica con il presidente americano Donald Trump. Nel corso della chiamata, Netanyahu ha ringraziato calorosamente Trump definendolo “un leader straordinario del mondo libero” e “il miglior amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca”. Dal canto suo, Trump ha confermato di aver redatto personalmente il messaggio di sostegno, aggiungendo: “Ti hanno trattato ingiustamente. Sei un combattente, penso che vincerai: sei l’uomo che voglio al mio fianco, Bibi”.

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