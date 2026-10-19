Ucraina, il Papa a Zelensky: “Mosca e Kiev collaborino per una tregua a Oleshky”

ROMA – La necessità di inviare aiuti umanitari alla popolazione di Oleshky, nel sud-est dell’Ucraina, è stata discussa durante un colloquio telefonico tra papa Leone XIV e il presidente Volodymyr Zelensky: lo ha riferito la Santa Sede, in un comunicato. “Nel corso della conversazione”, si riferisce nella nota, “il Santo padre ha richiamato la grave situazione nella città di Oleshky, nella regione di Kherson, facendo riferimento alla richiesta di una tregua umanitaria già presentata al presidente della Federazione russa”, Vladimir Putin. Secondo la Santa Sede, “il papa ha auspicato che la collaborazione di entrambe le parti possa consentire l’arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l’evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile”. Nella nota si aggiunge che Leone XIV “ha infine ribadito l’impegno della Santa Sede a favore del dialogo e della pace”.