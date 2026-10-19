Cortei, Mattarella: “Solidarietà alle forze dell’ordine e agli agenti feriti”

ROMA – “Alle forze dell’ordine, in particolare ai quasi 200 loro feriti nei giorni scorsi, va alla piena solidarietà della comunità nazionale”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla 39esima Assemblea nazionale delle province italiane, in corso al Teatro Cavour a Imperia.

MATTARELLA: SERVE ATTENTA VIGILANZA PER CONTRASTARE VIOLENZE

Dopo quanto accaduto a Milano e in altre città italiane “occorre un’analisi intelligente e approfondita, e va elaborata un’attenta vigilanza in grado di contrastare violenze che sembrano esplodere in modo inatteso da soggetti inediti, condizione quest’ultima che pone interrogativi su cui riflettere sotto diversi profili”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla 39esima Assemblea nazionale delle province italiane, in corso al Teatro Cavour a Imperia.