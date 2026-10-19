lunedì 19 Ottobre 2026

Cortei, Mattarella: “Solidarietà alle forze dell’ordine e agli agenti feriti”

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 19-10-2026 ore 18:40Ultimo aggiornamento: 19-10-2026 ore 18:40

ROMA – “Alle forze dell’ordine, in particolare ai quasi 200 loro feriti nei giorni scorsi, va alla piena solidarietà della comunità nazionale”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla 39esima Assemblea nazionale delle province italiane, in corso al Teatro Cavour a Imperia.

MATTARELLA: SERVE ATTENTA VIGILANZA PER CONTRASTARE VIOLENZE

Dopo quanto accaduto a Milano e in altre città italiane “occorre un’analisi intelligente e approfondita, e va elaborata un’attenta vigilanza in grado di contrastare violenze che sembrano esplodere in modo inatteso da soggetti inediti, condizione quest’ultima che pone interrogativi su cui riflettere sotto diversi profili”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla 39esima Assemblea nazionale delle province italiane, in corso al Teatro Cavour a Imperia.

Leggi anche

Cortei, il governo pensa ad un decreto per dare una “risposta ferma” dopo i disordini

di Ugo Cataluddi

Ex Ilva, il ministero del Lavoro: “Esame della nuova cig solo dopo il tavolo a Chigi del 27 ottobre”

di Marta Tartarini

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia