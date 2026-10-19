Cortei, il governo prepara il decreto per una”risposta ferma” e schiera l’esercito: domani il Cdm sulle nuove norme

di Ugo Cataluddi e Emanuele Nuccitelli

ROMA – Dare “una risposta ferma” da parte dello Stato, pur garantendo la libertà di manifestare a chi lo vuole fare pacificamente. Sul tavolo del governo c’è il varo di nuove norme, che potrebbero finire in un decreto ad hoc, dopo quanto accaduto nel fine settimana a Milano e in altre città come Bologna, Torino e Bergamo. In particolare si pensa al fermo preventivo anche per i minorenni, al divieto di aggregazione per chi si rende responsabile di violenze di gruppo e l’introduzione del reato di danneggiamento di gruppo, con la possibilità di ricorrere all’arresto differito.

Di questo si è discusso nel corso del vertice sul tema dell’ordine pubblico, presieduto questa mattina a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni, e cui hanno preso parte i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini (in videocollegamento), i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa), Francesco Lollobrigida (Agricoltura), oltre ai vertici delle Forze dell’ordine e dell’intelligence.

IN DECRETO ANCHE MILITARI IN STRADA, DOMANI CDM ALLE 17.30

Si terrà domani alle 17.30, secondo quanto si apprende, il Cdm che varerà il nuovo decreto legge per rispondere ai disordini avvenuti nel fine settimana a Milano e in altre città italiane. I sottosegretari Nicola Molteni, all’Interno, e Andrea Ostellari, alla Giustizia, rivendicano la “vittoria della Lega. Dopo il vertice a Palazzo Chigi, avanti con nuove misure per fermare violenze, devastazioni e illegalità nelle nostre città. Nel decreto atteso domani, tra le priorità della Lega, il potenziamento dell’operazione Strade Sicure, l’introduzione del reato di danneggiamento aggravato, l’arresto obbligatorio per i reati di devastazione durante le manifestazioni, con la possibilità di arresto differito entro 48 ore. Previsti inoltre l’estensione del fermo preventivo fino a 24 ore e il rafforzamento delle misure di prevenzione, a partire dall’avviso orale di competenza del questore. Fondamentale anche il rafforzamento della giustizia minorile, con il potenziamento degli organici dei tribunali per i minorenni, per garantire risposte tempestive agli arresti effettuati dalle Forze dell’ordine, e nuove risorse per aumentare ulteriormente i posti detentivi. Un percorso già avviato con la realizzazione di strutture nuove e moderne e interventi di ristrutturazione, che ha portato i posti dai circa 350 del 2022 agli attuali 600″. “La Lega è in prima linea: più sicurezza nelle strade, maggiori strumenti per chi difende la legalità e risposte efficaci contro chi delinque. Nessuno spazio per violenti e criminali, anche se minori”, concludono.

GOVERNO INVIERÀ 500 MILITARI A MILANO, MISURA IN CDM DOMANI

Il governo, a quanto apprende l’agenzia Dire, intende inviare l’esercito a Milano, con 500 militari in più che avranno funzioni di supporto alla pubblica sicurezza. La misura sarà inserita nel decreto legge che domani alle 17.30 arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri. “Dalle parole ai fatti”, il commento di Matteo Salvini sui social.

TAJANI: GOVERNO RISPONDERÀ DURAMENTE

“Rinnoviamo anche oggi la nostra solidarietà alle forze dell’ordine, ai commercianti e a tutti i cittadini che stanno subendo ondate di attacchi vandalici e criminali da gruppi di facinorosi. Oggi molti negozi a Milano sono rimasti con le serrande abbassate. Il Governo risponderà duramente a questi attacchi contro lo Stato, anche con misure in grado di fermare i minorenni violenti. Siamo grati alle forze dell’ordine e a tutti i militari impegnati a proteggere le nostre città, con l’impegno di aumentare ancora di più le risorse da mettere in campo per garantire l’ordine pubblico”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani.