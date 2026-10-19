‘No Cpr’ a Castel Volturno: bus da tutta Italia per la manifestazione del 24 ottobre

di Nadia Cozzolino e Alessandra Fabbretti

NAPOLI – Bus in partenza da Roma, Firenze, Torino, Milano, oltre che da Napoli, Caserta e da altre città italiane per raggiungere Castel Volturno sabato 24 ottobre, quando si terrà la manifestazione nazionale “No ai Cpr, né a Castel Volturno né altrove“. Previsto un concentramento, dalle 13, al Centro Fernandes.

L’iniziativa è organizzata dal comitato regionale campano No Cpr e ha ottenuto l’adesione di decine di sigle, associazioni e sindacati, da Emergency a Libera, dalla Cgil alla Caritas, da Legambiente a tantissime realtà del terzo settore. Sostegno anche dalla Regione Campania, con il presidente Roberto Fico che di recente ha affermato “Castel Volturno di tutto ha bisogno tranne che di un Cpr”, e dalla Chiesa: l’idea di dare vita a una mobilitazione nazionale a Castel Volturno nasce proprio da una presa di posizione di monsignor Pietro Lagnese e delle diocesi di Capua e Caserta contro la costruzione del Centro di permanenza per il rimpatrio in località La Piana.

Si legge nel comunicato di lancio della manifestazione: “Dall’appello lanciato da Monsignor Pietro Lagnese è nata una grande alleanza, unita dalla ferma volontà di impedire che vengano destinati 43 milioni di euro alla costruzione di un Cpr a Castel Volturno. In questi mesi ci siamo incontrati, abbiamo organizzato assemblee, concerti, catene umane: ora invitiamo tutti a unirsi alla nostra lotta, per dire con una sola voce e con forza: No ai Cpr, né qui né altrove. I Cpr vanno aboliti. Sono lager, luoghi disumani segnati da violenza fisica, psicologica e farmacologica, luoghi di morte che non hanno nulla a che fare con la vera sicurezza”. L’appello è “aperto a tutti e tutte: fedeli, laici, associazioni, sindacati, realtà sociali e ambientaliste, studenti, comunità migranti, amministratori e cittadini”.

REPORT ACTIONAID: CENTRI ALBANIA COSTATI 4 MLD, CONTRO 20 MLN DI PONTE GALERIA

Il Cpr di Ponte Galeria è costato alle casse italiane quasi 20 milioni di euro di risorse pubbliche in sette anni, contro gli oltre 4 miliardi di euro spesi per i centri in Albania dal 2025, a fronte di quasi lo stesso numero di rimpatri: 14 dal centro romano ogni 100 ingressi contro 19 della struttura di Gjader: è quanto emerge dall’aggiornamento al 31 dicembre 2025 della piattaforma open data ‘Trattenuti e da Espulsioni. Un’analisi della politica di rimpatrio italiana, 2015-2025’, il nuovo rapporto realizzato da ActionAid Italia e dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. L’analisi si basa sui dati acquisiti presso Ministeri, Prefetture e Questure e ricostruisce funzionamento, costi ed esiti del sistema.

NUMERI A CONFRONTO

Secondo lo stesso report, nel 2025 il Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Ponte Galeria ha registrato 1.203 ingressi e 165 rimpatri: il rapporto rimpatri/ingressi è del 13,7%, contro il 14,9% del 2024. Gli ingressi aumentano del 6,7%, mentre i rimpatri scendono da 168 a 165 (-1,8%). Nel Cpr di Gjadër, in Albania, anch’esso di competenza della Prefettura di Roma, si registrano 307 ingressi (trasferiti da altri Cpr italiani) e 59 rimpatri, pari al 19,2%. Entrambi i rapporti sono inferiori al dato nazionale del 25,3%.

Inoltre a Ponte Galeria, nel 2025, la spesa per gestione e manutenzioni raggiunge 2.733.747,70 euro (+35,8% rispetto al 2024): 1.852.798,94 euro per la gestione, 126.079,45 per la manutenzione ordinaria e 754.869,31 per quella straordinaria. La capienza effettiva a fine anno resta di 101 posti. Rapportando queste spese ai 165 rimpatri, l’indicatore di spesa detentiva per rimpatrio è di circa 16.568 euro. Tra il 2018 e il 2025 il centro è costato complessivamente almeno 19,63 milioni di euro. Per il complesso albanese, che comprende il Cpr e il centro di trattenimento per richiedenti asilo (Ctra), nel 2025 si ricostruiscono 4.018.862,13 euro: 812.786,88 per la gestione della fase CTRA, 841.295,89 stimati per la gestione del CPR tra aprile e dicembre, 427.048,56 per manutenzioni ordinarie e 1.937.730,80 per l’avanzamento dei lavori di allestimento. Per il dispositivo albanese si documentano inoltre almeno 7,4 milioni di euro di spese accessorie maturate, per trasporti, sicurezza, giustizia e sanità, fra 2025 e aprile 2026.



Stando ancora all’analisi di ActionAid, nel 2025 la spesa detentiva per ogni singolo rimpatrio raggiunge 68.116 euro per il complesso di Gjadër, oltre quattro volte il medesimo indicatore per Ponte Galeria, nonostante non siano compresi i costi dei trasferimenti dai Cpr italiani verso l’Albania e dei rientri in Italia. Come sostiene il report, si tratta di un circuito di andata e ritorno che aggiunge una spesa pubblica che peraltro non si riesce a ricostruire compiutamente. Per il trasporto di personale di polizia e migranti sono documentati almeno 288.192,50 euro di pagamenti, riferiti soltanto ad alcuni periodi fra maggio 2025 e febbraio 2026.

Il quadro nazionale conferma, secondo ActionAid, la distanza fra detenzione e rimpatri: nel 2025, a fronte di 6.835 ingressi nei Cpr, i rimpatri dai centri sono 1.732, pari al 25,3%. Dei 4.784 rimpatri forzati complessivi, 3.052, il 63,8%, avvengono senza precedente passaggio in un Cpr. Rispetto al 2022 i rimpatri dai centri diminuiscono del 45,1%. Nel 2025 la spesa per il sistema detentivo, raggiunge 28,68 milioni di euro e l’indicatore di spesa detentiva per rimpatrio è di circa 16.560 euro. Tra il 2018 e il 2025 la spesa ricostruita è di almeno 217,1 milioni.

L’ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI PER “SPRECO DI DENARO PUBBLICO”

“A fine ottobre 2025 ActionAid ha presentato, dati alla mano, un esposto alla Corte dei conti. La nuova analisi aggiunge ulteriori elementi a sostegno di uno spreco di denaro pubblico che non può essere archiviato come mero errore tecnico” afferma Fabrizio Coresi, esperto di migrazioni per ActionAid, che continua: ” Il trattenimento è una misura eccezionale, ammissibile solo se funzionale al rimpatrio. A Gjadër, nel 2025, si registrano 59 rimpatri a fronte di 307 ingressi, peraltro provenienti da altri Cpr italiani: il 19,2%. Il Governo deve spiegare quale necessità giustifichi i 96 posti del Cpr albanese, mentre sul territorio italiano risultano 139 posti disponibili e inutilizzati. Qual è il vero obiettivo dei centri in Albania? La responsabilità politica di questa produzione continua di sofferenza e della gestione scellerata delle risorse pubbliche esige risposte immediate. L’esperimento albanese continua a rappresentare una deroga inaccettabile ai principi costituzionali e democratici”.

Il rapporto riferisce anche di aver individuato lacune dei dati sulle persone trattenute: a Ponte Galeria le uscite per mancata convalida o proroga del trattenimento sono 413 nel 2025, pari al 34,3% degli ingressi, contro 681 nel 2024 (-39,4%). A Gjadër sono 164, il 53,4% degli ingressi. Dei 165 rimpatri da Ponte Galeria, 74 avvengono con voli charter, 69 con scorta e 22 senza scorta; a Gjadër i 59 rimpatri si dividono in 6 con charter, 44 con scorta e 9 senza scorta. A Gjadër, nel 2025, 151 persone hanno presentato domanda di protezione internazionale durante il trattenimento, il 49,2% degli ingressi, contro il 40,1% di richiedenti asilo nei CPR a livello nazionale. Per Ponte Galeria la Prefettura non rilascia dati di dettaglio sulle persone in ingresso, se non il numero dei richiedenti asilo trattenuti, che crollano da 679 (il 60,2% degli ingressi del 2024) a 82, il 6,8% degli ingressi del 2025.

IL COSTO UMANO

Giuseppe Campesi, professore all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e responsabile scientifico di Trattenuti: “Ponte Galeria e Gjadër rendono ancora più evidente il divario fra espansione della detenzione e capacità di rimpatrio. I centri in Albania aggiungono alla privazione della libertà, i trasferimenti di persone già trattenute in Italia e i successivi rientri, aumentando la coercizione e i costi senza che i dati dimostrino un beneficio esecutivo aggiuntivo. Se la detenzione non produce quel beneficio, il problema non è più soltanto di efficienza: diventa un problema di necessità, proporzionalità e quindi di legittimità”.

Infine, secondo ActionAid al costo economico si aggiunge quello umano. Il 4 febbraio 2024 – si legge ancora – a Ponte Galeria si è suicidato Ousmane Sylla, cittadino guineano di 22 anni. Nel 2025 e nel 2026 sono proseguite le segnalazioni di tentativi di suicidio e proteste; la relazione del Garante del Lazio del 2026 registra 23 atti anticonservativi. A Gjadër il registro degli eventi critici documenta 54 episodi nei primi 48 giorni di attività del Cpr, dall’11 aprile al 28 maggio 2025, fra autolesionismo, tentativi di suicidio, ingestione di corpi estranei e proteste. Le visite di monitoraggio hanno rilevato difficoltà nell’assistenza legale e sanitaria, carenze di mediazione linguistica e assenza di attività.