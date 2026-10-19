Ex Ilva, il ministero del Lavoro: “Esame della nuova cig solo dopo il tavolo a Chigi del 27 ottobre”

ROMA – “Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento per richiesta di CIGS ex art. 7, comma 10-ter, del D.L. n. 148/93 presentata il 14 ottobre 2026 dai commissari di Acciaierie d’Italia in A.S. e dei connessi adempimenti, si precisa che le parti saranno convocate solo successivamente al 27 ottobre 2026, data in cui è fissato l’incontro a Palazzo Chigi tra il Governo e le organizzazioni sindacali per discutere della situazione aziendale e dei riflessi della stessa sui livelli occupazionali”. Lo precisa il ministro del Lavoro concludendo che ADI “si atterrà pertanto al rispetto dei numeri e delle condizioni attualmente previste nel decreto della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 0001835 del 5 giugno 2026 con cui si autorizza l’autorizzazione alla fruizione della CIGS fino al 28 febbraio 2027″.

URSO: SE NON SI PUÒ PRODURRE LA CIG È NECESSARIA

“Se gli stabilimenti non possono produrre la cassa integrazione e’ necessaria. Non vedo come altro si possa fare”. Lo dice il ministro delle Imprese Adolfo Urso, a Torino commentando la situazione dell’ex Ilva. “Dobbiamo aspettare la decisione della Cassazione per sapere se sarà confermata, noi ci auguriamo di no. La decisione della Corte di Appello ha imposto la chiusura dell’intera area a caldo entro il 28 ottobre. Le sentenze si devono necessariamente rispettare. Il governo comunque si è assunto la responsabilità di mantenere almeno in riscaldo gli alto forni che avrebbero già dovuto chiudere in attesa della decisione della Cassazione, nella speranza che ci consenta di riattivarli e quindi di ritornare a produrre”, conclude.