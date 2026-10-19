L’anima politica degli italiani: due su tre chiedono ai partiti un accordo sulle questioni fondamentali

ROMA – A un anno dal voto, i sondaggi raccontano ogni giorno quale partito sale e quale scende. Ma con quali idee gli italiani si apprestano a votare? A questa domanda risponde ‘L’anima politica degli italiani’, il report curato da Antonio Preiti, promosso da Associazione Libertà Eguale e Fondazione Magna Carta, e realizzato da Sociometrica e FieldCare. Un’indagine inedita su 908 cittadini che non indaga le intenzioni di voto, ma la mente politica del Paese: diciotto domande sui grandi temi internazionali e interni che il Parlamento del 2027 dovrà affrontare. Il quadro che ne emerge ribalta la narrazione di un Paese spaccato in due: l’Italia si scopre europeista, attenta alla sicurezza, favorevole a un’immigrazione governata e, soprattutto, stanca della polarizzazione estrema.

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LA DOMANDA DI UNITÀ: “METTETEVI D’ACCORDO SULLE RIFORME”

Il dato politico forse più dirompente riguarda proprio l’atteggiamento verso lo scontro tra partiti. Solo il 15,6% degli italiani vuole una “contrapposizione netta e continua” fra centrodestra e centrosinistra. Due su tre (66,2%) chiedono invece che gli schieramenti trovino un accordo almeno sulle questioni fondamentali, e un quarto (25,1%) vorrebbe una collaborazione ampia. I terreni dell’intesa auspicata sono indicati con chiarezza: sicurezza (42,6%), immigrazione (29,9%), giustizia (29,7%), ambiente (24%) e politica estera (19,4%). Gli italiani chiedono il bipartisan esattamente dove la politica pratica il conflitto.

EUROPA, UCRAINA E MEDIO ORIENTE: LE SCELTE GEOPOLITICHE

Nel momento in cui l’ordine mondiale si scompone, gli italiani non cercano nuovi protettori: scelgono l’Europa come spazio della propria sovranità. Il 39,8% vuole un’Italia «totalmente con l’Europa», a fronte di un 19,2% che la vorrebbe vicina agli Stati Uniti insieme all’Ue. Il 60,6% è inoltre favorevole a una difesa europea comune. Sull’Ucraina il sostegno c’è, ma è graduato. Il 43,2% riconosce le ragioni di Kiev (contro un misero 4,5% filo-russo), ma sul “che fare” gli italiani preferiscono il sostegno economico e umanitario (30,4%) agli aiuti militari (21,5%). La Russia è vista come un pericolo dal 65,7%, ma solo per il 17,2% è “imminente”. Il Medio Oriente resta invece il quadrante che genera maggiore frammentazione: un italiano su quattro (24,1%) non sa o preferisce non rispondere. La soluzione dei due Stati (25,3%) resta il punto di equilibrio, ma le posizioni critiche verso il Governo di Israele (30,6%) prevalgono su quelle di pieno sostegno (20%).

IMMIGRAZIONE GOVERNATA E TOLLERANZA ZERO SULLA SICUREZZA

Sull’immigrazione vengono nettamente respinte le tesi estreme. L’ingresso «controllato e selettivo, in base alle esigenze del Paese» è la posizione di quasi metà del campione (46,8%). Il “fare entrare tutti” si ferma al 2%, il “non fare entrare nessuno” al 14,7%. Sulla legalità dell’ingresso la risposta è netta: per il 59,1% chi arriva illegalmente va respinto, sempre o salvo casi eccezionali. La sicurezza si conferma il tema con le opinioni più condivise: il 59,6% chiede severità, invocando “leggi durissime e molto più carcere” o “pene più severe e più forze dell’ordine”. La tesi secondo cui l’allarme criminalità sarebbe esagerato è praticamente inesistente (1,4%).

LE CINQUE “ANIME” DEGLI ITALIANI

Incrociando le risposte (cluster analysis), la ricerca individua cinque macro-gruppi di elettori:

Moderati di governo (36,8%): L’elettore mediano, il «partito della governabilità». Moderatamente conservatore, atlantista, legalitario senza essere punitivo. Attinge a piene mani sia dal centrodestra (48%) che dal centrosinistra (27%).

L’elettore mediano, il «partito della governabilità». Moderatamente conservatore, atlantista, legalitario senza essere punitivo. Attinge a piene mani sia dal centrodestra (48%) che dal centrosinistra (27%). Progressisti europeisti (21,8%): Federalisti, accoglienti (ma con regole), urbani e istruiti. Sono di sinistra e centrosinistra per il 63%.

Federalisti, accoglienti (ma con regole), urbani e istruiti. Sono di sinistra e centrosinistra per il 63%. Sovranisti securitari (20,1%): Il gruppo più radicale. Chiedono respingimenti, leggi durissime e isolazionismo. È la componente più identitaria della destra.

Il gruppo più radicale. Chiedono respingimenti, leggi durissime e isolazionismo. È la componente più identitaria della destra. Periferia chiusa (13,3%): Nessuna opinione sui temi internazionali, idee rigidissime su quelli vicini (sicurezza). È il serbatoio dell’astensione e del voto di protesta.

Nessuna opinione sui temi internazionali, idee rigidissime su quelli vicini (sicurezza). È il serbatoio dell’astensione e del voto di protesta. Silenziosi (7,9%): Totalmente fuori dal circuito politico e dell’informazione (il 36% non si informa affatto).

“I sondaggi misurano chi vince, questo Report misura che cosa pensano gli italiani – osserva l’autore della ricerca, Antonio Preiti –. E quello che pensano è molto più ragionevole, e molto più condiviso, di quanto appaia dal rumore quotidiano della politica”.