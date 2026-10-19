lunedì 19 Ottobre 2026

Ad Augusta sbarcati 65 migranti soccorsi da Msf: quasi la metà sono minori, il più giovane ha 8 anni

Medici senza frontiere: "Su alcuni cicatrici compatibili con violenze"

Data pubblicazione: 19-10-2026 ore 17:47Ultimo aggiornamento: 19-10-2026 ore 17:47

di Salvo Cataldo e Redazione Web

PALERMO – Sono sbarcate nel porto siracusano di Augusta le 65 persone tratte in salvo nei giorni scorsi da Medici senza frontiere con la nave Oyvon in due diverse operazioni. Quasi la metà sono minori non accompagnati, uno di loro ha appena otto anni.

“Le persone erano esauste e mostravano i segni delle sofferenze subite – afferma Claire San Filippo, responsabile di Msf per le attività di ricerca e soccorso a bordo di Oyvon -. Alcune presentavano cicatrici compatibili con episodi di violenza ripetuta”. I passeggeri erano partiti dalla Libia e risultano originari dell’Eritrea, del Mali, del Sudan, della Somalia, della Nigeria e del Sud Sudan. Le persone soccorse sono sbarcate ad Augusta, porto sicuro assegnato dalle autorità.

(photo credit: msf.ch/web)

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