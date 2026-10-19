Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 19 ottobre

MILANO. 16 ARRESTI E OLTRE 100 AGENTI FERITI A CORTEI, VERTICE A CHIGI

È di 16 arresti, di cui 11 minorenni, e oltre cento agenti feriti il bilancio delle violenze a Milano durante il corteo contro il carovita. Mentre la Procura indaga per devastazione e saccheggio e i genitori dei giovani fermati attendono sgomenti in Questura, l’emergenza approda a Palazzo Chigi con un vertice sulla sicurezza convocato da Giorgia Meloni. Sul caso interviene il vicepremier Salvini: “Il nostro pensiero- dichiara- va alle forze dell’ordine. Quando fermi centinaia di persone e in carcere ci vanno forse in dieci, c’è un problema che va oltre la politica”.

CARBURANTI. IL SUD SI FERMA: DOMANI VERTICE CON SALVINI

Sud Italia paralizzato dalla protesta degli autotrasportatori contro il caro-carburanti: presìdi attivi dalla Puglia alla Sicilia, chilometri di coda sull’A1 e tir a bloccare il varco Bausan del porto commerciale di Napoli, dove i camionisti spiegano le loro ragioni agli automobilisti in fila. Allarme da Confcommercio: a rischio i rifornimenti di negozi e supermercati, con tonnellate di prodotti freschi lasciati a marcire e cantieri sull’orlo dello stop. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini domani vedrà le rappresentanze per sbloccare i fondi per il comparto: “Sono in contatto con i presìdi- ha dichiarato- è gente che ha problemi a pagare il mutuo e a portare a casa i soldi a fine mese”.

CENTROSINISTRA. SCHLEIN: PRONTA A ESSERE CANDIDATA PREMIER

Elly Schlein lancia ufficialmente la sfida per Palazzo Chigi. La segretaria del Partito Democratico si candida a guidare l’alternativa a Giorgia Meloni, puntando su una coalizione progressista. “Sono pronta a guidare questa comunità come candidata alla presidenza del Consiglio, con o senza le primarie”, ha detto ieri all’assemblea. Al centro della proposta la difesa della sanità pubblica, salario minimo e lavoro dignitoso. “È tempo di unire le forze per voltare pagina”, scandisce la leader dem che traccia i prossimi passaggi: “Prima il programma comune, poi la guida, perché chi guida deve guidare tutta l’alleanza progressista”.

MORTE DAVID ROSSI. IN COMMISSIONE NOMI DI 2 PRESUNTI RESPONSABILI

Svolta nell’inchiesta parlamentare sulla morte dell’ex manager di Mps, David Rossi. La Commissione d’inchiesta fa i nomi di due presunti responsabili: l’ex presidente dell’istituto senese Giuseppe Mussari, ritenuto il mandante di un’azione intimidatoria poi degenerata, e Gabriele Ceccherelli. Quest’ultimo avrebbe organizzato e reclutato la spedizione a Palazzo Salimbeni. Il presidente Gianluca Vinci ha annunciato la trasmissione di tutti gli atti alla magistratura: i due saranno invitati a parlare con l’assistenza dei loro legali per verificare se le testimonianze raccolte siano attendibili o frutto di depistaggio.