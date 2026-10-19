San Marino, è il giorno della firma dell’accordo di associazione con l’Ue

RIMINI – Una firma epocale per la Repubblica di San Marino, attesa da più di 11 anni e che ha visto fronteggiarsi 4 governi e tre Commissioni europee. Senza contare le divisioni interne del piccolo Stato che si sono opposte duramente a questo passaggio.

Alla fine si è giunti oggi, a Bruxelles, l’Accordo di associazione con l’Unione Europea della Repubblica di San Marino e Andorra: una sigla che rappresenta un traguardo nel percorso di integrazione europea del piccolo Stato enclave dell’Italia e che arriva dopo oltre undici anni di negoziati. E che, nei desiderata del piccolo Stato, rappresenta la fine di un lungo isolamento economico e il rilancio delle sue imprese, anche finanziarie, ridotte ormai al lumicino rispetto ai grandi numeri dell’era d’oro del segreto bancario.

LA CERIMONIA DI FIRMA A BRUXELLES

“L’accordo di associazione con Andorra e San Marino avvicina entrambi i paesi all’UE e istituisce un quadro chiaro e completo per una più profonda integrazione economica e istituzionale”, spiega la nota della Commissione europea.

La cerimonia si è svolta a Palazzo Berlaymont di Bruxelles e a sottoscrivere l’intesa, per San Marino, è stato il segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari, per la Commissione europea il commissario Maroš Šefčovič e, per Andorra, il capo del Governo Xavier Espot.

COSA PREVEDE L’INTESA

L’accordo “consente ad Andorra e San Marino di accedere al mercato interno in base a norme comuni e a condizioni di concorrenza leale– chiarisce la Commissione- Fornisce ai cittadini, alle imprese e alle autorità pubbliche maggiore certezza del diritto e prevedibilità, facilita gli scambi, sostiene gli investimenti e incoraggia l’attività economica transfrontaliera, rispettando nel contempo le caratteristiche specifiche di entrambi i partner”. E ancora: “Stabilisce inoltre un quadro per il dialogo e la cooperazione in settori di interesse comune, tra cui la ricerca e l’innovazione, l’istruzione, la politica sociale, l’ambiente, la protezione dei consumatori, la cultura e la cooperazione regionale”.

Nei servizi finanziari, settori chiave per i due micro Stati, “l’integrazione avverrà gradualmente e a determinate condizioni– si precisa- Ciò comprenderà una valutazione della solidità dei quadri normativi e di vigilanza di entrambi i partner”. L’Ue ha inoltre firmato accordi monetari aggiornati con Andorra e San Marino per affrontare le sovrapposizioni con il nuovo accordo di associazione e garantire una maggiore certezza del diritto.

I PROSSIMI PASSAGGI

La firma non rappresenta l’entrata in vigore immediata dell’intesa. Dopo la firma infatti, il Consiglio chiederà l’approvazione del Parlamento europeo prima di procedere alla conclusione dell’accordo. Sarà pronto per l’applicazione provvisoria non appena le rispettive procedure di ratifica ad Andorra e San Marino lo consentiranno.

UN ITER AVVIATO NEL DICEMBRE 2015

Le direttive di negoziato adottate dal Consiglio nel dicembre 2014 hanno conferito alla Commissione il potere di avviare negoziati per un accordo di associazione con Andorra, Monaco e San Marino nel 2015. A seguito della sospensione dei negoziati con Monaco nel settembre 2023, i negoziati sono proseguiti con Andorra e San Marino e si sono conclusi con successo nel dicembre 2023. Il 26 aprile 2024 la Commissione ha presentato proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma, all’applicazione provvisoria e alla conclusione dell’accordo. Nel luglio 2026 il Consiglio ne ha autorizzato la firma e l’applicazione provvisoria.

Accordi monetari separati disciplinano già l’uso dell’euro e i relativi obblighi. Questi sono stati firmati nel 2011 con Andorra e nel 2012 con San Marino. Nel dicembre 2025 il Consiglio ha conferito alla Commissione il potere di negoziare modifiche di tali accordi monetari per affrontare le sovrapposizioni tra i loro obblighi e quelli derivanti dal nuovo accordo di associazione. La Commissione ha approvato le modifiche per la firma nel settembre scorso.

(photo credit: visit san marino/web)