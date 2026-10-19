Arrestati alcuni coloni per gli assalti alla fotoreporter e ai diplomatici

Foto: ilia YEFIMOVICH / AFP

ROMA – La polizia israeliana ha fatto sapere di aver arrestato una decina di coloni in relazione alle aggressioni a cittadini occidentali, avvenute negli ultimi giorni. L’operazione, denominata ‘Foglia d’ulivo’, è scattata stamani e ha coinvolto decine di soldati dell’esercito e membri dell’intelligenze interna iraeliana, lo Shin Bet, in tutta la Cisgiordania occupata. Tra i capi d’accusa, come riferisce il quotidiano Times of Israel, c’è quello di “coinvolgimento negli incidenti violenti, di violazione di un ordine di zona militare chiusa emesso dal capo del comando centrale delle Forze di difesa israeliane, il generale di divisione Avi Bluth, e di costruzione abusiva. Oltre ad arrestare i sospettati, la polizia ha perquisito decine di case di coloni ritenuti responsabili di atti violenti.

Il nome dell’operazione deriva dalla serie di assalti che gruppi di coloni israeliani hanno lanciato contro residenti palestinesi impegnati nell’annuale raccolta delle olive. Tra le persone aggredite, la fotoreporter del Washington Post Heidi Levine, che ha riportato la frattura di una costola e diverse vertebre, oltre a contusioni e un taglio all’anulare della mano destra così profondo da richiedere un intervento chirurgico d’urgenza. Sabato, inoltre, sono stati aggrediti da uomini incappucciati armati di spranghe alcuni diplomatici europei da Francia, Belgio e Polonia, nei pressi del villaggio di Taybeh. Tra loro anche il console francese a Gerusalemme.

Dure condanne sono giunte da più parti, tra cui la Francia, che ha chiesto alle autorità israeliane di “porre fine agli atti di terrorismo” da parte dei coloni in Cisgiordania. Qui da mesi si registrano assalti particolarmente violenti da parte dei coloni che, secondo le Nazioni Unite, hanno distrutto interi villaggi e reso sfollate migliaia di persone. Stamani, una delegazione di ex ambasciatori e diplomatici israeliani in pensione ha organizzato una protesta davanti al ministero degli Esteri israeliano per denunciare l’inerzia dell’esecutivo.